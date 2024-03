Vittime di mafia, il dovere della memoria

Ricordare, come dovere civico e di coscienza. Concetto valido per qualsiasi aspetto della storia di un Paese. Ancora di più se la memoria riguardasse chi, con il semplice operato quotidiano, ha contribuito a indicare alla società la via giusta per svincolarsi dalla tagliola della criminalità organizzata. Perché combattere la mafia significa, innanzitutto, agire secondo una logica di legalità che affonda le proprie radici nel vivere di ogni giorno. Soprattutto in quei contesti in cui le organizzazioni criminali di stampo mafioso traggono la loro linfa, soggiogando giovani e meno giovani con la falsa illusione che una vita assoggettata a un potere occulto e violento possa essere la risposta ai disagi sociali. La Giornata dedicata alle vittime delle mafie punta innanzitutto a questo: dimostrare che la via della legalità non è solo un’alternativa possibile ma quella reale. L’unica davvero in grado di sconfiggere le mafie.

Vittime di mafia, il ricordo

Sono spesso i nomi delle vittime più illustri a raggiungere le cronache. Ma la storia, recente e meno recente, del nostro Paese, ha visto distendersi negli anni una scia di sangue che, fin troppo spesso, ha coinvolto persone innocenti. Imprenditori, come Libero Grassi, reo di aver resistito al giogo del pizzo. Oppure giornalisti, come Mario Francese, puniti per il loro coraggio. Per finire a madri come Maria Chindamo, che ha resistito alle pressioni criminali sulla sua libertà di donna e imprenditrice, ma anche a sacerdoti, come don Pino Puglisi, martirizzati per il loro impegno nel mostrare ai giovani la vita vera, autentica, lontano dalle false promesse, promuovendo un reale impegno civico per la riedificazione sociale e culturale dei propri quartieri.

Non disperdere la memoria

Del resto, per far sì che memoria non sia una mera (ed effimera) parola, c’è bisogno di costruire un nuovo mandato sociale. Basato sull’impegno dei cittadini del domani, affinché riconoscano la legalità come fonte di vita piuttosto che di limite: “La memoria non va dispersa – ha detto a Interris.it l’ex magistrato Giuseppe Ayala -. Anzi, ci aiuta a leggere il presente e sviluppare il futuro. La legalità deve essere protagonista pe la formazione dei giovani. Occorre diffondere presso gli studenti l’importanza e la sensibilità sulla cultura del rispetto delle leggi”.

Non di rado, è proprio nei contesti più difficili che possono nascere esempi virtuosi. Tanto per dimostrare quanto sia la spinta dal basso a far vacillare le criminalità organizzate

Ogni iniziativa che serve a tenere viva la memoria di vittime di queste forme di criminalità sono meritorie. Poi, per me che ho memoria lunga, è segnale di sensibilità sociale, specie per i giovani sui quali scommettere. La legalità deve essere protagonista pe la formazione dei giovani. Diffondere presso studenti l’importanza e la sensibilità sulla cultura della legalit

Qualunque iniziativa id questo genere, specie in zone che hanno offerto problemi di criminalità organizzata non può che essere meritoria. Prima non si facevano, è segno di risveglio della sensibilità sociale. Ora riguarda tutto il Paese. è doveroso nei confronti delle vittime, specie per la memoria. Non va dispersa, ci aiuta a leggere il presente e disperdere il futuro. Ogni iniziativa che serve a tenere viva la memoria di vittime di queste forme di criminalità sono meritorie. Poi, per me che ho memoria lunga, è segnale di sensibilità sociale, specie per i giovani sui quali scommettere. La legalità deve essere protagonista pe la formazione dei giovani. Diffondere presso studenti l’importanza e la sensibilità sulla cultura della legalit.

Troppi pezzi del Paese, di fronte all’illegalità, non hanno la reazione che dovrebbero avere, per tanti ragioni. Quando si parla di legalità si pensa a una scelta di tipo etico ma la legalità conviene sul piano pragmatico. Se si contrastassero evasione fiscale e corruzione, ogni governo disporrebbe di risorse da reinvestire per miglioramento dei servizi sociali. La legalità zero non esiste in nessun Paese, ma recuperarla in buona parte sarebbe buono per il miglioramento del Paese.

Più ripenso al cammino del Paese, più mi rendo conto che il nodo fondamentale e è la legalità C’è stata sottovalutazione del problema molto diffusa ed è stato un guaio. Si può recuperare proprio attraverso scuola e università, educando al rispetto delle regole.

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera promuove la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere.

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.