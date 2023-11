Gli aiuti alimentari a 1,4 milioni di persone in Ciad, tra le quali i rifugiati in fuga dalle violenze nella regione sudanese del Darfur, termineranno a gennaio. E’ l’allarme lanciato dal Programma alimentare mondiale dell’Onu ( Pam /Wfp). Le scarsee l’aumento dei bisogni umanitari hanno già costretto il Pam a sospendere l’assistenza agli. E ai rifugiati provenienti da Nigeria,a partire da dicembre. Da gennaio questi tagli si estenderanno alle persone in, continua. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), più di

Molti sono fuggiti dal Darfur occidentale, dove la violenza etnica e le uccisioni di massa sono scoppiate di nuovo questo mese nella capitale dello Stato, el Geneina. Spingendo altre migliaia di persone a scappare. Il Pam ha annunciato di aver bisogno di 185 milioni di dollari per sostenere la popolazione del Ciad nei prossimi sei mesi. Da tempo si lamenta che non c’è abbastanza interesse internazionale per la crisi e che i fondi sono insufficienti. “Il Darfur si sta rapidamente trasformando in una calamità umanitaria”, ha avvertito a giugno Martin Griffiths. Sottosegretario generale dell’Onu per gli Affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza. “Il mondo non può permettere che questo accada. Non di nuovo”, ha aggiunto. L’Africa è la principale destinataria degli interventi di cooperazione allo sviluppo dell’Italia. Con un focus sui settori della sicurezza alimentare, della salute, dell’istruzione e della formazione volta all’inserimento professionale. La riunione del comitato congiunto per la cooperazione è stata presieduta dal vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Sono stati stanziati 8 milioni di contributi a dono rivolti al continente africano per Mozambico, Sudan e Burkina Faso.

