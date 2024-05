Sembra uno scenario da fantascienza e invece è un reale fronte di guerra racchiuso in una parola: psywar. A richiamare l’attenzione dei mass media internazionali è uno “spot” trasmesso negli Usa per reclutare i soldati psicologici di domani. Insomma la psywar (ossia la guerra psicologica) come frontiera bellica. Consiste nell’uso pianificato della propaganda e di altre azioni psicologiche. Lo scopo è quello di influenzare opinioni, emozioni, sentimenti, atteggiamenti e comportamenti di settori specifici di una popolazione o di una popolazione nella sua interezza. In modo tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali. Il video trasmesso è efficace: immagini inquietanti di persone senza volto, fuoco e soldati. La voce fuori campo è una cascata di voci storiche riconoscibili. Sullo schermo, poi, pulsano messaggi criptici che esaltano il potere delle parole, delle idee e delle “mani invisibili”. Accenni bellici sono nascosti nei fotogrammi che scorrono. Psywar ovvero la mente in guerra. I soldati dell’esercito che si occupano di guerra psicologica usano il loro marchio di combattimento mentale per attirare ciò di cui il servizio militare ha bisogno: le reclute. “Se il video vi incuriosisce, potreste essere il target dell’Esercito che sta lavorando per arruolare soldati nel suo Comando per le Operazioni Speciali”, osserva la Associated Press. Pubblicato nei giorni scorsi negli Stati Uniti, il video è il secondo annuncio di reclutamento “provocatorio”. Un messaggio che di per sé esemplifica il tipo di lavoro che i soldati “psyop” fanno per influenzare oltreoceano l’opinione pubblica e condurre la guerra delle parole.

Psywar-video

Lo spot è chiamato “Ghost in the Machine 2″. Ed esce due anni dopo il video inaugurale è stato pubblicato in sordina sul sito YouTube dell’unità militare. E ha generato una tempesta di discussioni online. “È un video di reclutamento”, dichiara all’Associated Press il maggiore dell’esercito che lo ha creato. “Qualcuno lo guarda e pensa ‘wow, è stato efficace, come è stato costruito’. Questo è il tipo di mentalità creativa che stiamo cercando”. Il soldato è membro dell’8° Gruppo Operazioni Psicologiche di Fort Liberty, Carolina del Nord e ha realizzato anche il primo video. Ha chiesto che il suo nome non venisse usato per proteggere la sua identità, come è comune tra le truppe delle forze speciali. Le unità psyop vengono utilizzate per una serie di missioni che possono andare dal semplice lancio di volantini a una più sofisticata propaganda e messaggistica volta a ingannare il nemico. O a formare l’opinione pubblica in territorio straniero. È illegale per l’esercito americano condurre operazioni psicologiche sugli americani. I leader del Comando per le Operazioni Speciali dell’Esercito e i reclutatori delle forze speciali sperano che un nuovo flusso di interesse ispirato dal video contribuisca ad attirare reclute per un lavoro spesso non visto e poco conosciuto.

In missione

“Da un punto di vista tattico, la missione psyop è estremamente difficile da mostrare e raccontare“, sostiene il tenente colonnello Steve Crowe, comandante del battaglione di reclutamento delle forze speciali. Ed è il lavoro nelle forze speciali dell’esercito che i reclutatori dicono essere il più difficile da coprire. In tutto l’esercito, le forze armate hanno faticato a raggiungere gli obiettivi di arruolamento. E negli ultimi anni la maggior parte di esse non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. L’Esercito, che è il servizio più grande, ha avuto i maggiori problemi. Mancando l’obiettivo di circa 15.000 soldati negli ultimi due anni. Ma la maggior parte dei servizi militari afferma che quest’anno la situazione sta migliorando. I reclutatori dell’Esercito per le Operazioni Speciali, che reclutano tra i soldati già in servizio, dicono che stanno raggiungendo circa il 75% del loro obiettivo complessivo, che è tra i 3.000 e i 4.000 soldati. Tra questi circa 650 soldati sono necessari ogni anno nel servizio attivo per le operazioni psicologiche. I funzionari danno la colpa al basso tasso di disoccupazione della nazione. All’aumento della concorrenza da parte delle aziende, che possono pagare di più e offrire benefici simili. E al ritorno lento da diversi anni di restrizioni per la pandemia Covid-19 che hanno impedito ai reclutatori di visitare le scuole. E di partecipare ad altri eventi pubblici. Le difficoltà di reclutamento del Comando Operazioni Speciali dell’Esercito hanno rispecchiato quelle dell’Esercito in generale.

Reclutatori

I reclutatori hanno la responsabilità dell’ingresso in diversi tipi di forze speciali. I più noti sono i Berretti Verdi e la Delta Force. Ma ci sono anche gli Affari Civili, le Operazioni Psicologiche e il 160° Reggimento di Aviazione per Operazioni Speciali, noto come Night Stalkers. L’Esercito ha comunicato di voler ridurre il numero di soldati psyop, ma ha ancora difficoltà a riempire i ranghi. Forse la psyop più famosa è stata quella della Seconda Guerra Mondiale. Quando il cosiddetto Esercito Fantasma degli Stati Uniti ha superato i tedeschi utilizzando carri armati gonfiabili, trucchi radiofonici, costumi e imitazioni. In quella che fu soprannominata “Operazione Viersen”, i soldati usarono i gonfiabili, i camion sonori e i quartieri generali fasulli. Per allontanare le unità tedesche dal punto del fiume Reno in cui la nona Armata stava effettivamente attraversando. Alcuni degli ultimi membri superstiti dell’unità sono stati recentemente insigniti della Medaglia d’oro del Congresso durante una cerimonia a Washington. Al giorno d’oggi, le attività di psyop sono spesso “classificate” . A conferma di quanto siano delicate e complesse.

Controllare e influenzare

Uno degli ultimi membri del servizio americano a morire in Afghanistan – ucciso da un attentatore suicida ad Abbey Gate durante la caotica evacuazione del 2021 – era un soldato psyop: Ryan Knauss, 23 anni, di Corryton, Tennessee. Quel giorno il suo compito era in gran parte quello di controllare e influenzare la folla. Utilizzando un megafono per comunicare con la folla frenetica di afghani e farli muovere nella giusta direzione. Un esempio più recente è l’assistenza all’Ucraina. I soldati statunitensi addetti alle operazioni psicologiche hanno consigliato e assistito le truppe ucraine nei loro sforzi per contrastare le campagne di disinformazione russe avviate nel 2014. Dopo l’invasione russa del febbraio 2022, le forze ucraine hanno utilizzato una serie di tattiche – tra cui volantini e social media – per invogliare le truppe russe ad arrendersi e dire loro come e dove consegnarsi. Circa la metà delle truppe per le operazioni psicologiche è costituita da giovani che si arruolano. Il resto è reclutato tra i ranghi dell’esercito. I reclutatori del comando si concentrano sul “pubblico interno”, che ha le sue sfide. Con ostacoli crescenti, secondo Crowe. Il maggiore dell’Esercito Jim Maicke, ufficiale esecutivo del battaglione di reclutamento delle Forze Speciali, conferma che oggigiorno i soldati regolari di tutto l’Esercito hanno scarsa interazione con le forze per le operazioni speciali. Molto meno, quindi, rispetto a quanto accadeva durante le guerre in Iraq e Afghanistan.

Fianco a fianco

In quei conflitti, i soldati spesso lavoravano fianco a fianco con i commando. O erano dislocati nelle stesse basi e avevano una visione migliore di ciò che facevano. “Gli affari andavano generalmente bene. E la ragione, crediamo, stava tutta nell’interazione che avveniva tra le operazioni speciali e le forze convenzionali”, ha detto Crowe. E aggiunge che i soldati “potevano vedere dietro le quinte, come operiamo. Oggi non è più così“. È ciò è particolarmente difficile per i soldati psyops. Il cui lavoro è spesso meno visibile di quello dei più famosi commando dell’esercito e non sempre viene compreso. “Siamo sicuramente tutti nerd”, ha detto il maggiore dell’esercito che ha creato lo spot. “Ma siamo tutti nerd in modi diversi”. Di solito, coloro che sono attratti da questo lavoro sono “pianificatori”, ha detto. “Sono scrittori, grandi pensatori. Sono persone con idee”. Spesso si tratta di creativi, come artisti e illustratori. Ma altri sono esperti di tecnologia in grado di dare vita alle idee con video o messaggi online. Il nuovo video “Ghost in the Machine” si rivolge a questo pubblico. I reclutatori dicono che il primo video ha avuto successo. “Credo che il video ‘Ghost in the Machine’ spieghi cosa sono le operazioni psicologiche e lo mostri, senza dirlo a parole”, ha detto Crowe. “Guardi il video e pensi: ‘Ok, è così che influirò e cambierò il comportamento'”.

Psyop

Durante un recente viaggio di reclutamento alla Citadel, il Collegio Militare della Carolina del Sud, i reclutatori hanno portato con sé un ufficiale di psyop e uno di affari civili per parlare con i cadetti. “Avevamo un tempo molto limitato per coinvolgere circa 450 cadetti”, riferisce Maicke, laureato al college. “L’ufficiale di psyop ha scelto di fare una breve introduzione e di accendere immediatamente il video di ‘Ghost in the Machine’. Concludendo con una frase: ‘Se qualcuno ha domande, sono proprio qui per questo’. E gli affari andavano a gonfie vele“. In effetti, circa sei mesi dopo la pubblicazione del primo video, il comando ha iniziato a fare un sondaggio tra i soldati che avevano fatto domanda per la missione psyop. E che erano stati ammessi al corso di valutazione e selezione. Secondo i reclutatori, più del 51% ha dichiarato che il video ha avuto un’influenza medio-alta sulla loro decisione di tentare il lavoro. Questo, ha detto il maggiore dell’Esercito, è l’obiettivo del secondo video, che si chiude con un crescendo di musica, immagini di truppe militari in marcia con le braccia alzate in segno di resa e una domanda che scorre sullo schermo: “Credete nel potere delle parole e delle idee. Lo farai. Noi ci crediamo”. I fotogrammi finali recitano Psywar e mostrano il sito web: goarmysof.com.07