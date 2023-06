on l’obiettivo di sperimentare soluzioni non convenzionali e integrate per migliorare la piena inclusione sociale, abitativa, lavorativa e culturale delle persone con

L’Associazione di Genitori L’Airone Ovd sta lavorando in continuità con quanto già realizzato con il precedente progetto dalla Fondazione Crc, “Orizzonte Vela”, che vedeva la realizzazione di insegne e cartelli sempre con la tecnica della Comunicazione Aumentativa Alternativa in negozi o uffici pubblici, partendo da Manta e Boves. I bar che hanno aderito al progetto stanno ricevendo una formazione specifica e saranno visitati anche da operatori della Sezione Provinciale di Cuneo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che sta collaborando all’iniziativa per integrare il percorso formativo del personale dei bar, con nozioni utili per accoglierli. Ogni bar del progetto avrà almeno una persona formata nel migliore dei modi, riconoscendo le esigenze di ciascuno grazie proprio al menù in simboli , che facilita la comunicazione e la scelta in autonomia. “L’obiettivo del progetto Autonomia e

I menù sono creati con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa) per facilitare la comunicazione e la scelta in autonomia . Si tratta, infatti, di un metodo che permette di aiutare nella comunicazione le persone che hanno difficoltà nell ‘utilizzo dei più comuni canali comunicativi , sostenendo le capacità già in essere. I menù sono stati realizzati con la collaborazione di Fondazione Paideia. Un’important e realtà con sede a Torino che opera per offrire aiuti concreti ai bambini con

intellettiva e autismo e delle loro famiglie . L’iniziativa solidale coinvolge oltre venti bar dislocati a Cuneo, Manta, Savigliano, Mondovì, nell’Albese e nel Braidese, coinvolti anche grazie al lavoro informativo e alla disponibilità di Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo. Proprio in queste settimane hanno ricevuto i menù realizzati per poter essere utilizzati con facilità anche da persone con disturbo della comunicazione.

Aurora Rubiolo è presidente dell’Associazione di Genitori L’Airone Ovd. E racconta come il progetto “nasca dall’esigenza delle famiglie con figli con

disabilità

intellettiva di far conoscere le difficoltà di accesso, fruizione e condivisioni di spazi altamente inclusivi. Quali possono essere i locali commerciali, ricettivi, turistici o di servizio pubblico. Per le persone con difficoltà di comunicazione o sensoriali. In parallelo, il progetto vuole contribuire a ‘fare cultura’ rispetto alla possibilità di accogliere queste persone come tali, con semplicità. Persone con una diversa modalità di approccio e non ‘mancanti di qualcosa‘”. Gli strumenti in Caa possono essere un mezzo per migliorare l’accessibilità dei luoghi e per formare gli operatori, “con l’obiettivo far vivere un’esperienza positiva alla persona con

disabilità

e ai suoi famigliari o accompagnatori. Per questo il progetto ci ha dato e ci sta dando un’opportunità importante sul territorio. Un grazie alla Fondazione Crc per il sostegno e la condivisione dell’idea, che auspichiamo possa diffondersi a macchia d’olio sui territori”.