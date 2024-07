“La crisi dei diritti umani in Myanmar è peggiorata- avverte Amnesty International-. Le autorità militari hanno continuato la repressione dell’opposizione pacifica. E hanno intensificato le operazioni contro la crescente resistenza armata. Sono proseguiti i processi iniqui contro attivisti pro-democrazia e altri considerati oppositori delle autorità militari. Migliaia di persone sono state condannate al carcere, ai lavori forzati o alla morte. Oltre mezzo milione di persone sono state sfollate a causa dei conflitti armati interni. Decine di migliaia di persone di etnia rohingya sfollate con la forza più di dieci anni fa sono rimaste in squallidi campi profughi nello stato di Rakhine”. E prosegue Amnesty International: “Le autorità militari hanno impedito che esse fossero raggiunte dagli aiuti umanitari dopo un devastante ciclone a maggio. Numerosi paesi hanno imposto sanzioni a società e persone responsabili della fornitura di carburante per l’aviazione all’esercito del Myanmar. Utilizzato per effettuare attacchi aerei anche contro civili, case, luoghi di culto e altre infrastrutture civili. I diritti alla libertà d’espressione, associazione e riunione pacifica sono rimasti gravemente limitati. E i giornalisti sono stati tra le persone incarcerate per il loro legittimo lavoro“. In Myanmar i militari al potere “sembrano determinati a distruggere il Paese che non possono controllare”, afferma il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar , Thomas Andrews. Secondo il quale “per finanziare questa campagna di terrore, la giunta non lesina sui mezzi”.

Sos Myanmar

Da marzo 2022 a marzo 2024, “l’esercito del Myanmar ha acquistato armi per un valore di 630 milioni di dollari, tecnologia a duplice uso, attrezzature di produzione e materie prime attraverso il sistema finanziario internazionale”. Secondo Andrews, queste transazioni, insieme alle consegne di carburante per l’aviazione, “stanno contribuendo a sostenere la brutale campagna di violenza della giunta contro i civili in tutto il Paese”. Tutto ciò “deve essere fermato“, ha insistito, aggiungendo di aver “identificato 16 banche straniere” che hanno facilitato le transazioni relative alla fornitura militare della giunta. “La giunta e i suoi compari hanno lavorato per nascondere la natura specifica di queste transazioni, anche creando compagnie militari di facciata” ha spiegato. Ma dietro gli sforzi di insabbiamento di Naypyidaw, i passi compiuti dalla comunità internazionale per “isolare” e ridurre la capacità della , tecnologia a duplice uso, attrezzature di produzione e materie prime attraverso ilinternazionale”. Secondo Andrews, queste transazioni, insieme alle consegne di, “stanno contribuendo a sostenere la brutale campagna dicontro i civili in tutto il Paese”. Tutto ciò ““, ha insistito, aggiungendo di aver “identificato 16 banche straniere” che hanno facilitato le transazioni relative alladella giunta. “La giunta e i suoi compari hanno lavorato per nascondere ladi queste transazioni, anche creando compagnie militari di facciata” ha spiegato. Ma dietro gli sforzi di insabbiamento di, i passi compiuti dalla comunità internazionale per “isolare” e ridurre ladella giunta di attaccare il popolo del Myanmar stanno “dando i loro frutti”. Gli acquisti militari effettuati attraverso il sistema bancario internazionale, ha sottolineato l’esperto Onu, sono “diminuiti di un terzo”. “Ma è necessario fare di più e subito per consolidare questo progresso, anche attraverso il coordinamento strategico tra tutti i governi che sostengono i diritti umani, per fermare il flusso di sofisticate armi da guerra che vengono utilizzate per attaccare civili innocenti in Myanmar“, sottolinea il relatore speciale Onu . “Per gran parte del mondo, il Myanmar è lontano dalla vista e dalla mente”, ma il Paese “ha bisogno e merita l’attenzione e soprattutto l’azione della comunità internazionale“, evidenzia Andrews.

Myanmar senza pace

L’Italia ha ribadito la sua ferma condanna della “brutale repressione” del popolo del Myanmar da parte del regime militare. L’ambasciatore Vincenzo Grassi è il r appresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra. Grassi ha reiterato “la profonda preoccupazione per l’aggravarsi della crisi umanitaria nel Paese”. L’ambasciatore ha chiesto “la fine degli attacchi contro i civili e di ogni violazione o abuso dei diritti umani”. L’Italia deplora l’introduzione della coscrizione obbligatoria, anche dei Rohingya. Ciò, infatti, sta causando ulteriori sfollamenti interni e regionali e rischia di esacerbare le divisioni tra le comunità e le tensioni interetniche. L’ambasciatore Grassi ha poi evidenziato la necessità di garantire il perseguimento dei responsabili per i gravi crimini. E a tale riguardo, ha confermato il sostegno dell’Italia al lavoro del Meccanismo Investigativo Indipendente per il Myanmar (Iimm). E’ stata quindi rinnovata la richiesta di assicurare l’accesso umanitario e il rilascio delle persone detenute in maniera arbitraria. Sottolineando l’importanza di un dialogo inclusivo con tutte le parti interessate per favorire un processo democratico duraturo. Canada, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Maldive sono autorizzati a intervenire nel caso del genocidio del Myanmar presso la Corte internazionale di giustizia (Cig). I Paesi avevano chiesto di intervenire sul disastro birmano nel novembre 2023.

Intervento Cig

“I sette Stati interessati potranno presentare le loro osservazioni scritte sull’oggetto del loro intervento- annuncia la Cig-. La Corte deciderà in un secondo momento se autorizzarli a presentare osservazioni nel corso del procedimento elettorale”. Nel 2017 il Gambia, un Paese dell’Africa occidentale prevalentemente musulmano, ha presentato alla Cig una causa contro il Myanmar. Accusandolo di aver commesso un genocidio contro i Rohingya, una minoranza musulmana del Myanmar. Una missione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che una campagna militare del 2017 del Myanmar, che ha spinto 730.000 Rohingya nel vicino Bangladesh, ha incluso “atti di genocidio“. Il Myanmar ha negato il genocidio, respingendo le conclusioni dell’Onu come “parziali e fallaci“. Il Myanmar ha negato il genocidio, respingendo le conclusioni delle Nazioni Unite come “falsate”. E affermando che la sua repressione era “rivolta ai ribelli che avevano compiuto attacchi”. La Corte mondiale ha respinto le obiezioni del Myanmar al procedimento per genocidio nel luglio 2022. Aprendo la strada a un’udienza completa del caso, ma non è ancora stata fissata una data.

Escalation

Il mese scorso, poco dopo le preghiere pomeridiane in una moschea vicino alla città di Maungdaw, nel Myanmar occidentale, Abdur, 45 anni, ha detto alla Reuters di aver alzato lo sguardo e di aver visto un drone che si librava sopra di lui. Era armato. “In pochi secondi c’è stata un’esplosione e ho perso i sensi”, ha detto il contadino. Che ha chiesto di usare solo il suo nome per motivi di sicurezza. Ha raccontato di essere stato ferito alle gambe. Abdur ha parlato con la Reuters vicino a un campo profughi a Cox’sBazar, in Bangladesh. E ha fornito una delle prime testimonianze oculari dei combattimenti in corso a Maungdaw. La minoranza musulmana Rohingya del Myanmar è in fuga dalla città. “È una situazione orribile”, ha detto Abdur, uno dei Rohingya che hanno attraversato il Bangladesh dal Myanmar nell’ultimo mese, riferendosi a Maungdaw. Il padre di 12 figli, alcuni dei quali sono ancora in Myanmar insieme alla moglie, giaceva su un letto, con bende sulla tibia sinistra e sulla coscia destra. I campi di Cox’s Bazar ospitano già circa un milione di sfollati Rohingya. Le autorità del Bangladesh hanno ripetutamente affermato di non poter accettare altri rifugiati dal vicino Myanmar. Tuttavia centinaia di Rohingya cercano di sfuggire agli scontri e al peggioramento delle condizioni nello Stato di Rakhine. A Maungdaw, hanno trovato la strada per entrare in Bangladesh, secondo quanto riferito dagli sfollati nei campi di Cox’s Bazar. I ministeri degli Esteri e degli Interni del Bangladesh non hanno risposto immediatamente alle e-mail di richiesta di commento. Mohammed Mizanur Rahman è il funzionario del Bangladesh incaricato del soccorso e del rimpatrio dei rifugiat. Alla fine del mese scorso il suo ufficio aveva ricevuto segnalazioni di Rohingya che stavano attraversando i campi profughi nell’area di Cox’s Bazar.

Caos

Il Myanmar è piombato nel caos nel 2021 dopo che la giunta ha deposto il governo eletto del premio Nobel Aung San SuuKyi con un colpo di Stato, scatenando un movimento di protesta che è cresciuto fino a diventare una ribellione armata su scala nazionale. L’Esercito dell’Arakan (AA), parte della resistenza armata contro la giunta militare del Myanmar, ha posto l’assedio a Maungdaw il mese scorso. Dopo aver avvertito la popolazione della città – composta da circa 70.000 Rohingya – di lasciare l’insediamento costiero durante la notte. Il 26 giugno, la giunta ha dichiarato che le sue truppe stanno continuando a combattere l’AA in quella zona, descrivendo il gruppo come “terrorista”. Volker Turk, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha dichiarato il mese scorso che decine di migliaia di Rohingya sono intrappolati a Maungdaw: “Non c’è un posto dove fuggire”. I Rohingya sono stati a lungo perseguitati nel Myanmar a maggioranza buddista e centinaia di migliaia di loro sono fuggiti dal Paese nel 2017 dopo una repressione da parte dell’esercito, accusato di aver compiuto una pulizia etnica contro la comunità. Abdur e un altro uomo Rohingya ancora all’interno di Maungdaw hanno descritto una linea di fronte mutevole che abbraccia la città e i villaggi vicini in aspri combattimenti tra le AA e le truppe della giunta. La giunta ha accusato le AA di utilizzare droni armati nell’area. Dopo aver riportato le ferite il 19 giugno, Abdur ha detto di essersi fermato a casa di un parente in città e di essere partito per il Bangladesh su una barca con altre sette persone la notte successiva. “Non ho mai pensato di lasciare il mio villaggio, nemmeno nel 2017″, ha detto, “non vedo alcun futuro per noi. Sembra tutto squallido”. A Maungdaw, la popolazione locale è stata costretta a rimanere in casa, secondo il residente che ancora vi abita, che ha detto di essersi recentemente trasferito dal centro della città a un’area sotto il controllo dei ribelli. “Molti Rohingya sentono la fame perché non hanno cibo a sufficienza”, ha detto, chiedendo di non essere nominato per paura di rappresaglie. Non ha fornito altre informazioni personali. “Se qualcuno esce da casa sua, la sua vita non è garantita”, ha detto l’uomo. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha dichiarato la scorsa settimana che il suo magazzino a Maungdaw, contenente 1.175 tonnellate di cibo e forniture in grado di sostenere 64.000 persone per un mese, era stato saccheggiato e bruciato a giugno. Non ha incolpato nessuna parte specifica per l’incidente. Anche Medici senza frontiere (MSF) ha interrotto i servizi essenziali in alcune zone del Rakhine, tra cui Maungdaw, ha dichiarato in un comunicato del 27 giugno. “Questa sospensione a tempo indeterminato delle nostre attività lascerà loro l’accesso nullo all’assistenza sanitaria nella regione di Maungdaw.