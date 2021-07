San Villibaldo: ecco quanti suoi familiari sono diventati santi

San Villibaldo, Wesoer (Inghilterra) 700 ca. – Eichstätt (Germania), 787 ca. Willibald von Eichstätt è il primogenito di Riccardo di Wessex, nobile anglosassone. Discende da una famiglia di santi, di cui il più noto è lo zio san Bonifacio; santo il padre Riccardo, santo il fratello Vinnibaldo e santa la sorella Valburga.

Avvenimenti

• Viene inviato per la formazione nel monastero di Waltham.

• Durante un pellegrinaggio in Terrasanta, giunge in Italia con il padre (che muore a Lucca) e con il fratello Vinnibaldo. Arrivati a Roma, i due fratelli si separano: Vinnibaldo raggiunge la Germania per collaborare con lo zio san Bonifacio; Villibaldo arriva in Palestina, a Gerusalemme, dove visita i luoghi santi e molte comunità monastiche. Rimane per due anni a Costantinopoli.

• Al ritorno dalla Palestina fa sosta a Roma, dove papa Gregorio II lo incarica di riattivare la comunità benedettina di Montecassino, dispersa dal longobardo Zottone; Villibaldo vi rimane dieci anni.

• Nel 739 viene incaricato da papa Gregorio II di evangelizzare la Germania insieme a san Bonifacio; quest’ultimo nel 741 lo consacra vescovo di Eichstätt, dove Villibaldo rimane fino alla morte.

• Fonda l’abbazia doppia di Heidenheim, di cui il fratello Vinnibaldo è abate e la sorella Valburga badessa.

Morte

Prima di morire racconta la sua vita di evangelizzatore a una monaca di nome Ugeburca, che scrive la Vita di Villibaldo. E’ sepolto nel duomo di Eichstätt, da lui stesso fatto costruire. Viene canonizzato nel 938 circa.

