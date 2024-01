Nel sud di Gaza Medici Senza Frontiere ha aperto una clinica all'interno dell'Indonesian Hospital a Rafah dove fornisce cure post-operatorie alle persone sfollate

“Siamo qui per colmare questo divario. Offrendo cure per le malattie croniche . Questo assicura che le persone possano continuare a curarsi. Fino a quando non potranno riprendere la loro vita regolare”.

),due centri sanitari nel distretto di Nabatieh. Qui l’ organizzazione umanitaria svolge attività mediche per malattie croniche e supporto psicologico per gli sfollati. Privi di generi di prima necessità e dei farmaci essenziali. “. Molte di loro interrompono le cure, anche quelle per le malattie croniche”, racconta la dottoressa Aida Hassouni. Aggiunge l’operatrice sanitaria dell’équipe mobile di

Il sistema sanitario libanese, come altri settori del Paese, era già provato da quattro anni di crisi economica. Una situazione di emergenza che ha portato due cittadini su tre in uno stato di povertà. Incidendo pesantemente sul potere d’acquisto di beni e servizi di base. Tra cui cibo e assistenza sanitaria. I centri sanitari locali sono già al limite della capacità. E potrebbero subire una pressione sempre maggiore se dovessero far fronte alle crescenti esigenze mediche degli sfollati. “La gente ha bisogno di materassi, vestiti e medicine”, spiega Abbas Chite da Kfarkila, nel sud del Libano. E prosegue: “Abbiamo lasciato tutto quando i bombardamenti sono diventati pesanti. Non possiamo nemmeno tornare a prendere le nostre ricette mediche o i nostri vestiti”. Abbas prima lavorava nell’industria edile. Ma ora non c’è più lavoro e non riesce più a mantenere la sua famiglia. “Lavoro nell’edilizia. Dall’inizio della crisi economica, però, tutto si è fermato”. Da ottobre le équipe di

Msf

hanno predisposto preventivamente dieci tonnellate di materiale medico. In vari ospedali e strutture mediche del Libano. Fornendo formazione al personale ospedaliero in tutto il paese. Per la cura dei traumi d’emergenza e la gestione di eventi con vittime di massa. In conformità con il piano di preparazione e risposta alle emergenze del ministero della Sanità pubblica. E in collaborazione con altri partner sanitari. Oltre un centinaio di persone sono state formate in nove ospedali.