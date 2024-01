Libano: le incognite sul futuro di un paese sospeso tra conflitti e crisi sociale

Interris.it, in merito all’attuale situazione in Libano, ha intervistato il dott. Danilo Feliciangeli, referente di Caritas Italiana per il Medio Oriente

Il 7 ottobre 2023, l’attacco terroristico di Hamas nei confronti di Israele, ha dato inizio a una nuova escalation di violenza in tutto il Medio Oriente e, a pagare il tributo più alto in termini di vite umane, è la popolazione civile inerme. In particolare, ogni giorno che passa, il conflitto rischia di allargarsi sempre di più e, molti paesi vicini ad Israele e Palestina rischiano di esserne coinvolti, uno di questi è il Libano.

La situazione in Libano

Alla luce di ciò, se dovesse verificarsi l’apertura di un nuovo fronte di guerra nell’area mediorientale, la breccia sarebbe molto probabilmente al confine tra Israele e il Libano, paese nel quale imperversano i paramilitari di Hezbollah. Quest’ultima è un’organizzazione politico-militare di matrice integralista, ritenuta terroristica dagli Stati e Israele, nata nel 1982, nel pieno della guerra civile libanese tra cristiano maroniti e musulmani e nell’anno dell’invasione israeliana al cosiddetto “paese dei cedri” che, tra i suoi obiettivi, ha sempre proclamato la distruzione dello Stato di Israele. Da molti giorni, i miliziani, stanno lanciando numerosi razzi nelle località del nord della Galilea, tanto che, le autorità israeliane hanno deciso di evacuare la popolazione dai villaggi posti sul confine con il sud del Libano.

L’intervista

Interris.it, in merito all’attuale situazione in Libano, ha intervistato il dott. Danilo Feliciangeli, referente di Caritas Italiana per il Medio Oriente.

Dottor Feliciangeli, qual è l’attuale situazione del Libano?

“La situazione attuale del Libano, purtroppo, è molto difficile. La crisi che, di fatto, è in corso tra Hezbollah e Israele è molto pesante e si somma alle altre che, dal 2019, il Paese sta vivendo. Ricordo che, in quell’anno ci sono state le prime proteste dei cittadini contro il sistema corrotto e clientelare, il quale ha dato origine a una crisi economica e sociale molto grave, acuita dalla pandemia da Covid-19 e dall’esplosione che è avvenuta nel porto di Beirut. Il Libano pertanto, in questi anni, ha subito una serie di shock esterni molto gravi, che avrebbero piegato qualsiasi altro Paese ma, inseriti in un contesto già molto fragile come quello libanese, già indebolito dalla crisi siriana, ma soprattutto da trent’anni di corruzione e di clientelismo. In questa fase, purtroppo, la guerra, ha già causato 76 mila sfollati, ovvero cittadini libanesi che hanno dovuto lasciare i villaggi nel sud del paese, al confine con Israele, a causa dei bombardamenti. I morti sono stati circa 120 e, più della metà, sono civili, si parla di 33 minori morti negli attacchi e di altre persone colpite dall’artiglieria israeliana. L’attuale conflitto, che finora è stato limitato al sud del Libano, potrebbe degenerare ed estendersi al resto del Paese, in particolare dopo l’attacco che ha provocato l’uccisione del leader di Hezbollah avvenuta qualche giorno fa a Beirut. Speriamo che la situazione del Libano non peggiori ulteriormente ma, sfortunatamente, il rischio sussiste”.

Come sta agendo Caritas in questo momento difficile per aiutare la popolazione civile libanese?

“L’attuale guerra purtroppo, si somma alla gravissima crisi economica e sociale che, ormai da quattro anni, il Libano sta vivendo. La povertà ormai ha superato l’80% della popolazione e sta colpendo a tutti i livelli. La sanità è al collasso e, solamente chi ha una grande disponibilità di risparmi, riesce a curarsi. Molte scuole sono chiuse da tempo in quanto, gli insegnanti, vengono pagati pochissimo e non riescono nemmeno a coprire i costi di trasporto per recarsi al lavoro, pertanto molti non ci vanno e, perfino le università, aprono a singhiozzo. I beni primari si trovano a fatica perché, allo stato attuale, l’inflazione ha raggiunto dei prezzi altissimi. La situazione sociale libanese, di conseguenza è terribile e, nel sud del Paese, si è aggiunto il conflitto in atto. La Caritas, ormai da tempo, sta operando su questi due fronti, sia per dare supporto ai 76 mila sfollati causati dal conflitto a cui, Caritas Libano, sta offrendo accoglienza, non solamente mettendo a disposizione alloggi, ma anche sostenendo le famiglie che già stanno ospitando delle persone. Gli sfollati hanno perso ogni fonte di reddito e, in molti casi, vivendo in villaggi rurali e coltivando piccoli appezzamenti di terreno, non hanno più nulla. Stiamo poi offrendo una sistemazione alloggiativa a chi non è riuscito a trovare una sistemazione presso i propri familiari o conoscenti. Le persone assistite in questa nuova emergenza sono circa cinquemila. Inoltre, nello stesso tempo, stiamo mettendo in atto un programma di aiuto per far fronte sia alla crisi economica e sociale, per la distribuzione di beni di prima necessità che per l’assistenza medica, supportando un progetto per 600 beneficiari che non possono permettersi le cure. C’è poi un programma per lo sviluppo economico, finalizzato alla creazione di piccole realtà produttive che possano sostenere le famiglie in questa condizione di estrema difficoltà economica”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro in riguardo alla pacificazione del Libano? In che modo, chi lo desidera, può aiutare l’azione di Caritas in quest’area?

“Purtroppo, dallo scorso sette ottobre, stiamo vivendo una serie di drammi scioccanti a causa della violenza raggiunta in quest’area del mondo. L’attacco di Hamas, avvenuto proprio il sette ottobre, è stato di una crudeltà efferata verso la popolazione civile. La risposta dell’esercito israeliano lo è stata altrettanto e sta causando molte vittime civili a Gaza. La nostra paura è rappresentata dal fatto che, l’attuale conflitto, il quale fino ad ora non ha avuto un’intensità altissima, possa travolgere anche il Libano con la stessa efferatezza e violenza, andando a colpire i civili. Auspichiamo quindi che, la guerra in atto, non si estenda ulteriormente. Le stime dicono che, se ci fosse un attacco israeliano su Beirut, essendo una capitale densamente popolata, le vittime potrebbero essere tra le 200 e le 500 mila. Speriamo che il buonsenso prevalga, si metta fine alle violenze a Gaza e si trovi uno spazio per il confronto e per il dialogo. Le azioni violente portano solo a una violenza ulteriore. Serve la buona volontà di qualcuno che decida di mettervi fine. Hamas, così come Hezbollah, sono diffusi in Medio Oriente e si sradicano solamente con un processo di pace. Vorremmo che le armi tacciano e si inizi a dialogare. La classe politica libanese, ormai, ha fallito ma, una parte della popolazione, tra cui i giovani che sono molto formati, speriamo che possano portare ad un rinnovamento nel Paese. Chi vuole sostenere l’azione di Caritas e dei nostri partner nell’area, trova i riferimenti sul nostro sito per aiutarci con la causale ‘Emergenza Terra Santa’ oppure ‘Emergenza Libano’, i fondi verranno equamente distribuiti per aiutare la popolazione”.