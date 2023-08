Catastrofe umanitaria

L’Onu stima che 16 milioni di bambini non ricevano cibo di base o assistenza sanitaria. E che siano quasi 30 milioni, il massimo storico, gli afghani bisognosi di supporto. La recessione economica, hanno sottolineato gli esperti delle Nazioni Unite, favorisce inoltre pratiche discriminatorie, oppressive e violente. Come il matrimonio forzato e infantile, l’abuso e lo sfruttamento economico e sessuale. La vendita di bambini e di organi, il lavoro forzato minorile, la tratta di esseri umani. “Il percorso verso qualsiasi relazione più normale con il regime sarà bloccato. Fino a quando i diritti delle donne e delle ragazze, tra le altre cose, non saranno effettivamente sostenuti e salvaguardati”, avverte la Casa Bianca. E’ la condizione base degli Stati Uniti per dialogare con i talebani. Nessun Paese occidentale li ha riconosciuti come legittimi governanti dell’ Afghanistan . A ribadirlo è il segretario di Stato, Antony Blinke. Washington ha fatto passare in sordina il secondo anniversario di quella che doveva essere un’uscita di scena militare. Ma che si trasformò in una disfatta anche politica.

La guerra più lunga