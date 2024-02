“Da donna a donna”: la forza del messaggio intergenerazionale

Una galleria fotografica per tramandare un messaggio dal sapore antico ma fortemente attuale. Dieci scatti per altrettante "quote", tutte al femminile", presentate in maniera inedita, spiritosa e dallo straordinario potere educativo

Un messaggio tanto semplice quanto potente. In poche parole è racchiusa tutta l’eredità culturale che è necessario trasmettere con forza alle nuove generazioni. Concetti che hanno un sapore antico ma ancora fortemente attuale che solo la saggezza di una vita intera può generare. E’ questo il senso profondo del progetto “Da donna a donna” ideato da Orpea Italia, divisione italiana del gruppo Orpea e attore di riferimento mondiale nella presa in carico globale e nella cura delle persone fragili.

Il progetto intergenerazionale

In vista dell’8 marzo, giornata in cui la donna viene celebrata in tutte le sue sfaccettature e in tutte le stagioni della vita, nelle residenze per anziani e cliniche del gruppo, le ospiti donne sono state coinvolte in laboratori di scrittura, lab creativi e incontri intergenerazionali organizzati con le scuole elementari e medie del territorio. L’obiettivo era quello di raccontare storie al femminile alle nuove generazioni, il tutto direttamente dalla voce delle protagoniste. Incontri che hanno visto sbocciare messaggi positivi, riflessioni ma anche consigli di vita per le giovani donne del futuro.

“Da donna a donna”

E’ questa la genesi di “Da donna a donna”: dieci pillole di saggezza femminile presentata in maniera inedita, spiritosa e dallo straordinario potere educativo. Titina, Santina e Olga, rispettivamente 93, 103 e 92 anni, sono alcune delle protagoniste degli scatti fotografici che compongono la gallery. Nella foto, con loro, il messaggio che vogliono far arrivare a coloro che saranno le giovani donne di domani.

L’intervista

Interris.it ha intervistato la dottoressa Alessandra Taveri, Ceo di Orpea Italia, per approfondire gli obiettivi del progetto.

Come è nata l’idea di questa iniziativa?

“In tutte le nostre strutture, non solo in occasione della Festa della Donna, ma tutto l’anno, attiviamo progetti che coinvolgono tutti gli ospiti. In questo caso, abbiamo organizzato dei laboratori di scrittura creativa dal titolo ‘Trasmetti un messaggio alle donne del futuro’. E’ stato emozionante vedere le loro reazioni e il coinvolgimento con cui hanno partecipato attivamente. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questa gallery fotografica per immortalare le frasi più significative con le rispettive autrici”.

Quindi il progetto ha riscosso un enorme successo all’interno delle strutture.

“Sì e ha avuto anche una doppia utilità. Da una parte le protagoniste si sono sentite gratificate perché sono state ascoltate, è stato dedicato loro del tempo. Il secondo aspetto, invece, è il lato più vanitoso del progetto: la presenza del fotografo, le foto, l’essere andate dal parrucchiere. E’ come se avessero fatto uno shooting fotografico di moda. L’aspetto più importante, però, è un altro”.

Quale?

“Tenerle in considerazione e valorizzare il ruolo che le donne con una certa esperienza hanno per la società. Un messaggio che loro trasmettono alle giovani donne”.

Qual è l’importanza di questo messaggio?

“Sicuramente, la saggezza, il vissuto e l’esperienza del passato che insegna e aiuta ad interpretare il presente. Loro sono testimoni di una storia che ha molto da raccontarci, sono donne che hanno vissuto in un’epoca molto diversa dalla nostra, hanno superato tempi duri e affrontato molti cambiamenti. Io penso che questa iniziativa possa aiutare le ragazze di oggi a comprendere meglio anche l’importanza di alcune battaglie che sembrano molto lontane e aiutarle nelle nuove conquiste e sfide della realtà di oggi”.

“Le donne hanno un difetto, a volte si dimenticano quanto valgono: tu non dimenticarlo mai”. E’ il messaggio di una delle protagoniste. Le giovani donne sono consapevoli del loro valore?

“Credo di sì. Oggi c’è una consapevolezza diversa del proprio valore e della determinazione che si ha per raggiungere i propri sogni. La società è cambiata moltissimo nell’ultimo secole e direi che in molti aspetti sta migliorando”.

I giovani sono consapevoli del valore che le persone anziane hanno per la nostra società?

“Questo è un aspetto molto importante e noi facciamo sensibilizzazione continua nelle nostre strutture. I progetti intergenerazionale che noi realizziamo, sono uno strumento per trasmettere il valore degli anziani e insegnare il rispetto nei loro confronti. Il mio obiettivo e quello del dipartimento comunicazione, che in questo mi segue tantissimo, è quello di cambiare la percezione delle Rsa che non devono essere entità isoalte, ma luogo di incontro aperto, di scambio con il territorio. Promuoviamo sui social le nostre attività sui social proprio per far comprendere che le nostre strutture sono luoghi di vita e gli anziani hanno ruoli fondamentali nella nostra società”.

Dottoressa Taveri, vuole dedicare un suo augurio a tutte le donne?

“Auguro a tutte le donne di assaporare ogni istante della vita, di godersela fino in fondo e di accogliere ogni cambiamento come un’opportunità. E’ un augurio che faccio anche a mia figlia, a me stessa, a tutte le collaboratrici e residenti”.