di Caserta apre le porte del Macrico ai cittadini con il “Festival Laudato si'”, che si terrà dal 27 settembre al 4 ottobre. Ad annunciare la manifestazione il vescovo di Caserta Pietro Lagnese con un messaggio di invito alla città. “Il Festival Laudato si’ – scrive il presule – si terrà nell’area in passato nota come Macrico, da tanti anni in stato di abbandono e attualmente di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero di Caserta. Quell’area un tempo era giardino dell’episcopio. Successivamente fu utilizzata prima come campo di addestramento militare. E poi come centro di rimessaggio per mezzi corazzati. Sarà nei prossimi anni restituita alla sua vocazione originaria e messa a disposizione dei cittadini come bene comune. Ritornerà a essere un giardino. Un campo di pace e di vita, d’incontro, di inclusione e di dialogo tra generazioni”.

L’area denominata ex “ MACRICO ” (Magazzino centrale ricambi mezzi corazzati) è un’, recentemente dismessa dal Ministero della Difesa.