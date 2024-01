pari a 25 ore settimanali. Ed un rimborso di euro 507,30 mensili. La scadenza per le domande da parte dei giovani è indicata al 15 febbraio 2024 alle ore 14.00. Gli aspiranti operatori Volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone ai seguenti link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/ (https://domandaonline.serviziocivile.it/). E accessibili tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di livello di sicurezza 2.

da realizzarsi in Italia e all’estero . L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti). 2.142 sono i posti promossi da Croce Rossa Italiana in 26 progetti suddivisi in 11 programmi su tutto il territorio nazionale, il cui elenco è disponibile a questo link: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-

il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di

“Da anni la Croce Rossa Italiana è attiva nel

Servizio Civile

come opportunità di impegno per i giovani verso la società. E, in particolare, per le fasce più deboli della popolazione, ma anche di crescita personale e umana, secondo i principi che la contraddistinguono da sempre – spiega il presidente della Cri, Rosario Valastro -. Allo stesso tempo, attraverso i nostri comitati territoriali, offriamo ai giovani la concreta possibilità di acquisire conoscenze e competenze proprie del mondo del volontariato e dei suoi valori. Spendibili nel loro percorso professionale. Crediamo in una esperienza che possa essere un ‘laboratorio’ di cittadinanza e di futuro per i giovani che ci scelgono. Potendo contare anche su una storia di

servizio

più che centenaria della CRI che si arricchisce e si rinnova in campi sempre nuovi .Come ad esempio quello della prevenzione ambientale, proprio grazie al loro impegno e dedizione“, conclude Valastro.