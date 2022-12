Il videomessaggio del card. Zuppi, Presidente CEI, in memoria di Benedetto XVI

“Per anni il Papa emerito Benedetto si è affacciato alla finestra. E quando celebrò i funerali di San Giovanni Paolo II celebrò questa immagine. Disse: ‘Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della Casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica Santo Padre. E noi affidiamo la tua cara anima alla madre di Dio, tua madre, che ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà adesso alla gloria eterna del suo figlio”.

Così il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, in un videomessaggio sulla morte del Papa emerito. “Siamo certi che il Papa emerito Benedetto dalla Casa del padre continua a pregare e benedire i suoi figli e accompagnare con la sua intercessione il viaggio che auspicò per la Chiesa in mezzo ai tanti pellegrini, ai tanti uomini che camminano in questo mondo”, conclude.