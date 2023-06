A difesa della sanità di territorio. Sedici tappe per immaginaredei cittadini. “Salute, chi se ne cura?” è infatti il titolo scelto dall’arcidiocesi di Trento che in sinergia con, Acli e Ordini professionali della sanità ha deciso di promuovere un ciclo didella popolazione e fare sintesi sulle proposte per arrivare a decifrare delle soluzioni. L’iniziativa è stata presentata ieri al. Hanno partecipato Renzo Dori, presidente della Consulta provinciale per la salute. Luca Oliver, presidente delle Acli trentine. Don Cristiano Bettega,dell’area testimonianza e impegno sociale. Marco Ioppi, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri. Daniel Pedrotti, presidente dell’. Angela Rosignoli, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali.

Sanità di territorio

“La pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate – ha ricordato papa Francesco-. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall’impegno di coloro che rivestono ruoli di responsabilità. Investire risorse nella cura e nell’assistenza delle persone malate è una priorità legata al principio che la salute è un bene comune primario”. Ha aggiunto il Pontefice: “In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri Paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti“.