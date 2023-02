l bene comune. La solidarietà. La sussidiarietà. A sottolinearlo è stato monsignor Giuseppe Baturi. Arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana. Il numero due della Cei è intervenuto alla conferenza “2013-2023: Dieci anni di magistero sociale di Papa Francesco”. L’incontro si è svolto al Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia. Per iniziativa dell’ Ente Nazionale per il Microcredito.

“I principi sociali non sono desunti dalla filosofia immutabile o dal diritto naturale. Ma sono implicazioni necessarie dell’annuncio del Vangelo. Il cui cuore è l’esperienza di un amore che non può non avere conseguenze antropologiche, sociali e cosmologiche. Per la vita della persona, della comunità, del creato“, sottolinea il prelato. La dottrina sociale è l’annuncio di fede del Magistero di fronte alle realtà sociali. Raccolta in un compendio, si esprime in indicazioni, consigli ed esortazioni. Con cui la Chiesa incoraggia i cristiani ad essere cittadini responsabili. la Chiesa non può restare al margine delle realtà umane, e interviene con la sua dottrina per illuminare i diversi aspetti della società. La Chiesa si avvale dell’esperienza del contatto con la gente e i popoli. La sua dottrina poggia su una profonda riflessione. Per difendere e dare voce ai più deboli, alle nazioni povere e al pianeta insidiato dalla crisi ecologica.