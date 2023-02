Campi estivi per bambini, ma anche amicizie a distanza e incontri di sensibilizzazione no war

Mobilitazione scout contro la guerra. Iniziativa all’insegna della solidarietà per “costruire un piccolo pezzo di pace“. Campi estivi per bambini, ma anche amicizie a distanza e incontri di sensibilizzazione organizzati dagli scout adulti italiani del Masci e da quelli ucraini. Sono queste le iniziative. Proposte a un anno dallo scoppio del conflitto in Europa. E in occasione della giornata del pensiero. La ricorrenza nata su iniziativa di scout e guide di tutto il mondo. Per ricordare il compleanno dei fondatori. Con un tema di rilevanza globale. Scelto ogni anno dall’associazione femminile WAGGGS. L’invasione russa dell’Ucraina ha imposto l’esigenza di testimoniare la pace. Con gesti e iniziative solidali. Sulle orme di papa Francesco, in prima linea per fermare la guerra.

Iniziativa scout

Il webinar si intitola “Costruire la pace, costruire il futuro” sul canale YouTube del Movimento Adulti Scout. Quest’anno, allineandosi al tema scelto “Il Nostro Mondo, il Nostro Futuro di Pace“, l’evento del Masci ha avuto come protagonisti tre giovani scout ucraini del Plast. La più grande organizzazione giovanile scout in Ucraina. Iuryi Leshchynskyi, Liliia Mochula e Ivan Lemchuk hanno testimoniato la follia della guerra vissuta sulla loro pelle. A ciò si unisce il lancio della petizione lanciata da Fondazione Terra Santa. Dal titolo: “Io sto con papa Francesco per la pace in Ucraina e in ogni altra parte della terra”. Il webinar è visibile sul canale YouTube del Masci.

Sulla stessa barca

Massimiliano Costa presiede il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. E osserva: “Il futuro dipende dall’azione di tutti. Perché, come ci ricorda Papa Francesco, siamo sulla stessa barca. E quindi nessuna nazione può esimersi dall’operare per la giustizia e la pace. Così come nessuno di noi può tirarsi indietro dal compiere quei gesti quotidiani capaci di indicare uno stile e un modo di guardare la vita orientati alla pace. Noi adulti Scout abbiamo promesso di fare del nostro meglio. E quindi cercheremo di fare la nostra parte. Giorno per giorno. Per testimoniare scelte ed azioni di pace”.