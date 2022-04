A Roma si incontrano 400 missionari della Misericordia

A due anni di distanza dalla programmazione originaria, si svolge finalmente a Roma da sabato 23 a lunedì 25 aprile, il terzo incontro mondiale dei missionari della Misericordia, al momento 1.040 in tutto il mondo. Mentre un gran numero di partecipanti viene dagli Stati Uniti e dell’Europa, alcuni sacerdoti arrivano dall’Ucraina occidentale. L’evento si svolge in diverse attività e appuntamenti, per chiudersi lunedì con l’udienza da papa Francesco.

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, dicastero vaticano che ha la competenza di gestire e animare le attività dei Missionari della Misericordia, ha realizzato questa iniziativa – originariamente organizzata per la primavera del 2020 e ora realizzato grazie all’allentamento delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19 – non appena è stato concretamente possibile e in pochi mesi hanno risposto positivamente all’invito circa 400 Missionari provenienti da tutto il mondo.

I partecipanti

I Missionari della Misericordia svolgono un importante servizio per la Chiesa, soprattutto come ministri del sacramento della Riconciliazione, anche in luoghi dove la presenza di cattolici è più contenuta percorrono molti chilometri per raggiungere le varie comunità. È molto variegata infatti la provenienza dei partecipanti, che hanno tra l’altro dovuto affrontare le varie restrizioni sanitarie, spesso ancora rigide, dei vari Paesi del mondo: Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Libano, Filippine, India, Vietnam. Consistente anche la presenza dall’Africa: Nigeria, Mali, Malawi, Kenya, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea e Camerun. Un gran numero di partecipanti viene dagli Stati Uniti e dall’Europa.

Dall’Ucraina

In particolare si registra la presenza di alcuni sacerdoti dall’Ucraina, per i quali si è ottenuto un visto particolare per lasciare il Paese, provenienti da regioni dell’occidente del paese, dall’oblast di Chmel’nyc’kyj, dall’oblast di Černivci, dalla regione di Ternopil e da Hnizdychiv nell’oblast di Leopoli.

Le attività

L’Incontro, dopo un benvenuto da parte di monsignor Rino Fisichella, Presidente del Dicastero, prevede una mattinata di “laboratori”, per dare la possibilità ai missionari di incontrarsi tra di loro e condividere esperienze e prassi pastorali sviluppate durante la pandemia. Dopo altre varie attività, l’Incontro culminerà prima con la partecipazione alla Concelebrazione Eucaristica per la Domenica della Divina Misericordia, presieduta dal Santo Padre, il 24 aprile alle ore 10:00, nella Basilica di San Pietro, e poi con l’udienza con Papa Francesco il giorno successivo. Tra i relatori il cardinal Raniero Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia, e P. Damián Guillermo Astigueta, Professore Ordinario nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.