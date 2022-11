Due sacerdoti che prestavano servizio nella città di Berdyansk, nel sud-est dell'Ucraina, sono stati arrestati. Non se ne conoscono le sorti

La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre riferisce che sono stati arrestati due sacerdoti che prestavano servizio nella città di Berdyansk, nel sud-est dell’Ucraina, occupata dalla Russia dal febbraio 2022.

#ACSItalia sostiene i sofferenti a causa della #guerraucraina. Per questo l’Arcivescovo di #Leopoli, Mons. Mokrzycki ringrazia: “Gratitudine dall’#Ucraina ad Aiuto alla Chiesa che Soffre" e al "popolo italiano".

Continuiamo a sostenerli, contano su di noi. Grazie di cuore! pic.twitter.com/Ou9AFfSCW0 — ACS-Italia (@acs_italia) November 30, 2022

Ucraina, Redentoristi: “Nessun contatto con sacerdoti arrestati”

La Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi) continua a non avere alcun contatto coi sacerdoti Ivan Levytskyy e padre Bohdan Heleta, parroco e vicario presso la chiesa greco-cattolica della Natività della Beata Vergine Maria, arrestati nei giorni scorsi a Berdyansk dai servizi di sicurezza russi, e riferisce di non avere alcuna informazione neanche sul luogo in cui i due padri redentoristi sono detenuti. Lo scrive Fides.

I Padri redentoristi, detenuti dalle milizie russe, prestavano assistenza pastorale alle parrocchie greco-cattoliche e cattoliche di rito latino e sono tra i pochi rimasti nei territori occupati. Secondo mons. Stepan Meniok, vescovo dell’Esarcato di Donetsk, la detenzione è “infondata e illegale”. Gli arrestati sono p. Ivan Levitskyi e p. Bohdan Heleta. I russi li accusano di “aver preparato un atto terroristico”.

L’accusa contro i due sacerdoti, riferita su alcuni media russi, è quella di aver nascosto nei locali della chiesa e nel seminterrato della loro residenza esplosivi e armi, che sarebbero state rinvenute durante una perquisizione di un’unità della Guardia nazionale russa. Ma i risultati di tali perquisizioni, effettuate in assenza dei sacerdoti già arrestati, sono “falsificati e falsi”, rimarca il comunicato dei Redentoristi in Ucraina.

Fonte: Ansa