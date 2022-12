Esce oggi – anche in formato e-book – in tutte le librerie e gli store online il volume “Un’enciclica sulla pace in Ucraina”, scritto da Papa Francesco con Francesco Grana

“Una vera e propria enciclica sulla e per la pace in Ucraina e in ogni altra parte della terra”: sono le parole con cui Papa Francesco ha introdotto il suo nuovo libro, “Un’enciclica sulla pace in Ucraina” in uscita oggi, 5 dicembre.

Pubblicato il libro del Papa: “Un’enciclica sulla pace in Ucraina”

Esce oggi – anche in formato e-book – in tutte le librerie e gli store online il volume “Un’enciclica sulla pace in Ucraina”, scritto da Papa Francesco con Francesco Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it. Il libro verrà presentato domani, a Roma (ore 18, Chiesa degli artisti), in occasione dell’inaugurazione dell’installazione artistica “Compassione” realizzata da due artisti ucraini, Oleksandr Klymenko e Sonia Atlantova, per questo Natale.

Interverranno mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, mons. Walter Insero, rettore della Chiesa degli artisti, e don Ruslan Mykhalkiv, rettore del Seminario di Vorzel (Ucraina). “Una vera e propria enciclica sulla e per la pace in Ucraina e in ogni altra parte della terra”: sono le parole con cui Papa Francesco introduce il suo messaggio al mondo contenuto nel libro, l’ultimo grido per fermare la spirale di violenza e di morte nel cuore dell’Europa. “Una sorta di diario di guerra che offro ai lettori nella speranza che possa diventare molto presto un diario di pace”, scrive ancora il Papa.

Il testo richiama l’attenzione al dovere di essere uomini e donne di pace, perché nessuno, in qualsiasi ruolo, può sentirsi assuefatto o indifferente davanti agli orrori della guerra. E se l’obiettivo è la “pace giusta”, allora nessuno potrà esimersi dall’ammettere che il mercato delle armi deve essere fermato, che le ingiustizie sociali vanno superate, che le differenze culturali non possono diventare motivo di odio e che la minaccia di un conflitto nucleare non può essere posta, in nessun caso, sul tavolo delle trattative. Il Santo Padre – si legge in una nota – ha voluto che il suo appello prenatalizio per la pace in Ucraina, contenuto nel libro, fosse pubblicato in esclusiva in tutto il mondo da TS Edizioni, che detiene i diritti mondiali esclusivi per tutte le lingue e il volume è già in asta con le case editrici di oltre 20 Paesi.

Fonte: AgenSIR