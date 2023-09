sorriso di Evelina“. Un progetto a favore dei bambini di famiglie in difficoltà. Dalla parte dei bambini. Sostegno alla Caritas di Potenza per il ““. Un progetto a favore dei bambini di famiglie in difficoltà. La Caritas diocesana di Potenza, insignita dall’arcivescovo metropolita di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, del premio “Educare alla vita buona del Vangelo” per “l’infaticabile servizio a sostegno di ogni umana fragilità”, ha ricevuto a Viggiano (Potenza) la somma di duemila euro per rafforzare il progetto “Il sorriso di Evelina”. L’iniziativa è rivolta ai bambini fino a sei anni di famiglie particolarmente vulnerabili, monogenitoriali, a basso reddito, ragazze madri, disoccupati, separati. Ed è dedicata alla bambina che lo scorso 18 luglio, a Potenza, è morta in un incidente stradale.

In difesa dei bambini