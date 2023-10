Preghiera per la pace

“Di fronte alla drammaticità degli eventi e alla brutalità del terrorismo, degli attacchi e delle guerra – dichiara il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca – ci uniamo ai cristiani di Terra Santa. Per implorare da Dio il dono della pace“. A Lucca il momento di adorazione eucaristica per la pace in Terra Santa sarà presieduto dall’arcivescovo Paolo Giulietti. E si terrà nella chiesa parrocchiale di San Marco. “Gli atti terroristici accaduti in questi giorni in Israele lasciano sgomenti per la loro brutalità – spiega in una nota la Commissione giustizia e pace dell’arcidiocesi di Lucca -. Segnano un nuovo punto di svolta nel conflitto israelo-palestinese. E hanno innescato una reazione di grande violenza”. Il Movimento Shalom il 17 ottobre si unisce alla preghiera per la pace. Con una Messa alle 18 nell’Abbazia di San Salvatore a Fucecchio. Lo fa insieme alle Monache Clarisse. Lo scopo è “intercedere per il mondo”. Auspicando che “un atto nobile di clemenza renderebbe ancora più grande Israele“.