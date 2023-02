Papa: “Vorrei andare a Mosca e sottoporre a Putin un piano di pace”

Papa Francesco vorrebbe discutere con Vladimir Putin del proprio piano per una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Occidente in Europa

Papa Francesco vorrebbe discutere con Vladimir Putin del proprio piano per una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Occidente in Europa: lo ha detto all’agenzia Ria Novosti il presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti (Arc) Leonid Sebastianov, che “intrattiene una fitta corrispondenza con il Pontefice”.

Il piano del Papa per la pace in Ucraina

“Il Papa ha un piano di proposte per una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Occidente, e ha confermato il suo desiderio di negoziare con la leadership russa, la sua disponibilità a venire a Mosca”, ha detto Sebastianov a Ria Novosti. Secondo quanto riporta anche il sito di informazione vaticana Il Sismografo, Sebastianov ha quindi citato un passaggio della lettera del Pontefice: “Come vorrei andare a Mosca e parlare con Putin del piano per una soluzione pacifica in Europa”.

Papa: “Non dimentichiamo l’Ucraina, finiscano le sue crudeli sofferenze”

“E non dimentichiamo la cara e martoriata popolazione Ucraina, pregando affinché possano finire presto le sue crudeli sofferenze”. Così papa Francesco al termine dell’udienza generale di oggi nella quale, riprendendo il ciclo di catechesi La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente, ha incentrato la Sua meditazione sul tema: “Il primo apostolato” .

