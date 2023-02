Papa: “Un anno di guerra assurda e crudele. Niente ideologie, la Chiesa non è un Parlamento”

L’Udienza Generale di questa mattina di papa Francesco si è svolta alle ore 9.00 nell’Aula Paolo VI. Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi ‘La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente’, ha incentrato la Sua meditazione sul tema: “Il protagonista dell’annuncio: lo Spirito Santo” (Lettura: Mt 28,18-20).

Il #Papa: "È importante che nelle nostre programmazioni pastorali si parta da inchieste sociologiche, analisi, lista delle difficoltà e lamentele. Tuttavia è più importante partire dalle esperienze dello Spirito e occorre cercarle, studiarle, interpretarle"

Papa: “Niente ideologie, la Chiesa non è un Parlamento”

“E’ molto triste vedere la Chiesa come fosse un Parlamento soltanto. La Chiesa è un’altra cosa, è una comunità di uomini e donne che credono e annunciano Gesù Cristo ma mossi dallo Spirito Santo non dalle proprie ragioni”. Questo uno dei passaggi del discorso di papa Francesco durante l’udienza generale in Aula Paolo VI, in Vaticano.

“Il Vangelo non è un’ideologia – sottolinea il Pontefice -, è un annuncio che ti tocca e ti fa cambiare il cuore. Ma se tu ti rifugi in un’ideologia, sia di destra che di sinistra che di centro, tu stai facendo del Vangelo un partito politico, un’ideologia, un club di gente”.

“Nella Chiesa tutto va conformato alle esigenze dell’annuncio del Vangelo; non alle opinioni dei conservatori o dei progressisti – ribadisce -, ma al fatto che Gesù raggiunga la vita della gente. Perciò ogni scelta, uso, struttura e tradizione sono da valutare nella misura in cui favoriscono l’annuncio di Cristo”.

Bergoglio invita ad invocare lo Spirito Santo perché – dice – “come Chiesa, possiamo avere tempi e spazi ben definiti, comunità, istituti e movimenti ben organizzati ma, senza lo Spirito, tutto resta senz’anima”.

“La Chiesa, se non lo prega e non lo invoca – conclude -, si chiude in sé stessa, in dibattiti sterili ed estenuanti, in polarizzazioni logoranti, mentre la fiamma della missione si spegne. Lo Spirito, invece, ci fa uscire, ci spinge ad annunciare la fede per confermarci nella fede, ad andare in missione per ritrovare chi siamo”.

#PapaFrancesco: "Cari fratelli, dopodomani si compirà un anno dall'invasione dell'#Ucraina, un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario… Il bilancio dei morti, feriti, profughi, distruzioni, danni economici e sociali, parla da sé"

Papa: “un anno di guerra assurda e crudele, appello a pace”

“Dopodomani si compirà un anno dall’invasione dell’Ucraina. Un anno dall’inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?”. Queste le parole di papa Francesco durante l’udienza in aula Paolo VI, in Vaticano. Bergoglio ha rinnovato il suo appello “a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare i negoziati di pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”.

Fonte: Ansa