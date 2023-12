Papa: “Invitato in Argentina da Milei, ma tutti i viaggi sono in forse”

Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista all'emittente messicana N+ riferendo che per il 2024 l'unico viaggio programmato è in Belgio. E che non ha mai pensato di dimettersi nonostante la salute precaria

In un’intervista con l’emittente messicana N+, papa Francesco “ha confermato di avere ricevuto l’invito” a recarsi in Argentina da parte “del presidente Javier Milei”. Ma specifica che per il 2024 l’unico viaggio al momento programmato è in Belgio. Gli altri sono tutti in forse per i problemi di salute e l’età che avanza: il Pontefice ha quasi 87 anni. Sempre nell’intervista, ha specificato di aver già preparato la sua tomba in Santa Maria Maggiore e che, pur ritenendo Papa Ratzinger un uomo “coraggioso”, non ha mai pensato di dimettersi.

“Quello che si dice in campagna elettorale cade da solo”, ha detto Bergoglio commentando con la corrispondente messicana in Vaticano le accuse e le offese rivoltegli da Milei. Nella sua campagna elettorale, il neopresidente dell’Argentina aveva detto che “il Papa ha un’affinità con i comunisti assassini” e lo aveva definito “il rappresentante del Maligno sulla Terra”. A chiusura dei comizi, dallo staff di Milei era stata anche auspicata “la sospensione delle relazioni diplomatiche con il Vaticano fintanto che nella Chiesa primeggi uno spirito totalitario”. La Santa sede e papa Francesco non hanno mai replicato a queste offese.

Il Papa: “Viaggi tutti ripensati, ma andrò in Belgio”

Il Papa, nell’intervista all’emittente messicana N+, riferisce che per il 2024 l’unico viaggio al momento programmato è in Belgio: “Uno è assicurato, per il Belgio, quello è già assicurato e ci sono due progetti pendenti, uno per la Polinesia e un altro per l’Argentina, che sono pendenti, vedremo come andranno le cose”. Francesco ha spiegato che “i viaggi sono tutti ripensati” a causa dell’età che avanza (domenica 17 dicembre compirà 87 anni). “La vecchiaia non si trucca, è se stessa, si presenta così com’è. E d’altra parte, bisogna sapere accogliere i doni della vecchiaia. Bisogna accettare che si può fare molto bene da un’altra prospettiva”. Quanto alla salute assicura: “Mi sento bene, mi sento migliorato. A volte mi dicono che sono un incosciente perché ho voglia di fare le cose e muovermi. Quindi sono buoni segnali, no? Sto abbastanza bene”.

In un’intervista esclusiva con l’emittente messicana N+, papa Francesco “ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali”. Lo rende noto su X la giornalista Valentina Alazraki, che ha realizzato l’intervista. Secondo il resoconto della Alazraki, il pontefice ha spiegato che “quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi” e “per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici”. “Lancerò il nuovo rituale”, ha detto “con umorismo” papa Francesco, scrive ancora la corrispondente messicana in Vaticano.

Ratzinger coraggioso ma io mai pensato dimettermi

In un’intervista esclusiva con l’emittente messicana N+, papa Francesco “ha detto che nonostante i problemi di salute avuti quest’anno non ha mai pensato di dimettersi”. Lo rende noto su X la giornalista Valentina Alazraki, che ha realizzato l’intervista. In merito alla rinuncia al pontificato di Benedetto XVI, Bergoglio ha commentato – sempre secondo il resoconto della Alazraki – che Ratzinger “era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta”. “L’esempio di Benedetto mi fa bene, però io chiedo al Signore di poter dire basta in ogni momento ma solo quando Lui vuole“, ha spiegato papa Francesco – racconta la corrispondente messicana in Vaticano – aggiungendo di aver avuto con Ratzinger “un rapporto molto stretto”.