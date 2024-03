Monsignor Rajič è il nuovo nunzio in Italia e a San Marino

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino mons. Petar Rajič, arcivescovo titolare di Sarsenterum e, fino ad oggi, nunzio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia.

La nomina

Papa Francesco ha nominato Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino monsignor Petar Rajič, arcivescovo titolare di Sarsenterum, finora nunzio in Lituania, Lettonia ed Estonia. Lo rende noto la sala stampa vaticana.

La nota della Cei

“Ringraziamo Papa Francesco per l’attenzione continua e costante verso le Chiese in Italia – scrive la Cei in una nota di commento -. La nomina del Nunzio Apostolico è espressione del particolare vincolo di comunione che si rinnova tra la Sede Apostolica e le comunità ecclesiali. In questo momento desideriamo esprimere la nostra gratitudine al cardinale Emil Paul Tscherrig per il servizio svolto, in questi sette anni, a favore delle nostre Chiese. È stato un tempo intenso, contraddistinto da profondi cambiamenti che stanno interessando i territori e condizionato anche dalla pandemia. Abbiamo davvero avuto modo di sperimentare la sua preziosa azione e il suo consiglio nel rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità con la Sede Apostolica e nel tessere le relazioni con le Autorità dello Stato. Con gli stessi sentimenti, accogliamo oggi monsignor Petar Rajič ringraziandolo sin d’ora per il ministero che svolgerà tra di noi. Affidiamo la sua missione ai nostri patroni San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena”.

