Lavoro e intelligenza artificiale: la veglia di preghiera nella diocesi di Nola

Un evento che potrebbe essere riproposto in tante Diocesi perché noi Cattolici e non potessimo acquisire consapevolezza su come la società Digitale diventerà nel Cambiamento d’Epoca previsto nei prossimi 20 anni come ha preannunciato Papa Francesco insieme a tanti Studiosi di grande prestigio internazionale.

La veglia di preghiera della diocesi di Nola

Alla vigilia della festa del Lavoro del 1° Maggio, i giovani e la comunità della Diocesi di Nola hanno pensato di organizzare una Veglia di Preghiera. Si svolgerà nel Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino, con la guida alla preghiera di Don Aniello Tortora, Vicario Carità e Giustizia di Nola, e con le conclusioni di Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola.

Nella Veglia di Preghiera, da laico, avrò il ruolo d’introdurre il tema: Intelligenza Artificiale ed Etica: la società va verso un nuovo Umanesimo? Nei prossimi anni, l’Intelligenza Artificiale avrà un inevitabile impatto nel Lavoro che sarà fortemente cancellato in moltissimi ruoli come li conosciamo da oltre 60 anni. Certamente altri lavori nasceranno con nuovi ruoli professionali, ma si assisterà a un nuovo paradigma in termini di accesso stesso al lavoro e di forti riduzioni dell’orario di lavoro.

Le riflessioni e studi in corso mettono al centro la maggiore preoccupazione dell’Uomo: con l’IA si va verso un nuovo umanesimo o un trans umanesimo?

Questa Veglia di Preghiera serve a trovare la consapevolezza e la responsabilità di ciascuno di noi verso l’utilizzo di applicazioni dell’IA perché siano progettate con vincoli di carattere etico e di rispetto verso la Persona e la sua Dignità. Si tratta di applicare l’algoretica che per primo ha spiegato Frate Paolo Benanti, Responsabile della Commissione sull’IA del Governo di Giorgia Meloni e Rappresentante per l’Italia nella Commissione IA dell’ONU. Bisognerebbe riflettere e pregare, per chi ha Fede, perché non si vada sempre più verso un’umanizzazione delle macchine intelligenti e una contestuale meccanizzazione dell’Uomo!

Si finirebbe inevitabilmente di travalicare i confini del Transumanesimo, un pensiero filosofico che non ammette la presenza di Dio e tanto meno la presenza di Gesù Cristo che per noi Cristiani è Risorto ed è presente con l’Eucarestia nella vita dell’Uomo, della Persona

Questa Veglia di Preghiera, a mio avviso, è una bellissima iniziativa, ispirata; si tratta di un evento che potrebbe essere ripetibile in molte Parrocchie con una personalizzazione su un tema specifico: Pace, Vita, Educazione secondo le indicazioni nelle singole Diocesi! Sarebbe un utile e necessaria riflessione per tutti i cattolici senza aggettivi e per tutti coloro che sono sinceramente ispirati da principi di Umanesimo integrale di rispetto della Persona e della sua Dignità.