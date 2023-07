Oggi il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, accoglierà alla Casa Bianca il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI).

Il card. Zuppi alla Casa Bianca accolto da Biden

Oggi il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, accoglierà alla Casa Bianca il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Lo rende noto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, precisando che il card. Zuppi è in visita a Washington su richiesta di Papa Francesco. Il presidente Biden e il card. Zuppi “discuteranno delle diffuse sofferenze causate dalla brutale guerra della Russia in Ucraina” ma “anche degli sforzi degli Stati Uniti e della Santa Sede per fornire aiuti umanitari alle persone colpite e dell’attenzione della Sede Pontificia al rimpatrio dei bambini ucraini deportati con la forza da funzionari russi”.

Fonte: Ansa