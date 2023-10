Capisco e conosco l’esasperazione del popolo palestinese. Ma l’attacco di Hamas a Israele non si può giustificare in nessuna maniera”. Don Alessandro Caspoli è un sacerdote della diocesi di Bologna in servizio in Terra Santa, è tornato in Italia dopo l’attacco di Hamas ad Israele. Negli occhi continua ad avere “le immagini terrificanti di massacro che circolavano anche sui social” a poche ore dall’attacco. “Con i francescani di Terra Santa – racconta il sacerdote all’Adnkronos– vado a Gerusalemme periodicamente. Ero là dal 2 ottobre. Sabato mattina mi sono svegliato col suono delle sirene. Si sentivano parecchie sirene e scoppi della contraerea che contrastava i missili che arrivavano da Gaza. Ho provato ad uscire nella città vecchia di Gerusalemme: il deserto. C’erano il timore e la paura da parte degli ebrei che erano rintanati in casa per paura dei missili che arrivavano. E nella parte araba tutti chiusi in casa per paura delle ritorsioni degli israeliani. In molti luoghi dove vivono i palestinesi si è festeggiato l’attacco di Hamas. Poi quando si è vista l’entità dell’attacco hanno smesso di festeggiare“. Nulla può giustificare la barbarie terrorista di Hamas. “

Hamas ingiustificabile