Giornata Rifugiati, Papa: “Accogliere i tanti disperati senza scuse e indugi”

Accogliere i “tanti disperati senza scuse e indugi”. È il messaggio mandato da Papa Francesco su Twitter in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite per commemorare la Convenzione di Ginevra del 1951 che riconosce lo status di rifugiato con i relativi diritti e i doveri degli Stati firmatari.

Il tweet del Papa: “Far fronte al problema dell’accoglienza”

“Pensando a Cristo presente in tanti disperati che fuggono da conflitti e cambiamenti climatici, occorre far fronte al problema dell’accoglienza, senza scuse e indugi. Affrontiamolo insieme, perché le conseguenze si ripercuotono su tutti. #WithRefugees”. Lo dice il Papa in un tweet per la Giornata mondiale del rifugiato.

Fonte: Ansa