Papa Francesco in piena pandemia aveva incaricato il Vicariato di Roma di contribuire a difendere “la dignità del lavoro”. Per quella “grande schiera dei lavoratori giornalieri e occasionali”. Quelli “con contratti a termine non rinnovati”. “Quelli pagati a ore. Stagisti. Lavoratori domestici. Piccoli imprenditori. Lavoratori autonomi. Specialmente quelli dei settori più colpiti. E del loro indotto”. Fra loro “molti sono padri e madri di famiglia. Che faticosamente lottano per poter apparecchiare la tavola per i figli. E garantire ad essi il minimo necessario”.

L’impegno del Vicariato

Martedì la presentazione al Vicariato dell’attività realizzata dal Fondo Gesù Divino Lavoratore. L’iniziativa è stata promossa da Papa Francesco. In qualità di vescovo di Roma. Per sostenere quanti sono stati colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da coronavirus. Su impulso del Vicariato di Roma il Fondo è intervenuto in numerose situazioni di difficoltà. E ha visto l’adesione della Regione Lazio e di Roma Capitale. Una cooperazione che si è espressa nell’Alleanza per Roma. La prima fase del progetto si concluderà sabato prossimo.

Coordinamento

Saranno presenti martedì alla presentazione dell’attività svolta l’arcivescovo Gianpiero Palmieri. Vicegerente della diocesi di Roma. Il vescovo Benoni Ambarus. Delegato diocesano per la Carità. E già direttore della Caritas diocesana. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. E la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi. Le iniziative solidali del Fondo sono promosse e realizzate con il coordinamento dalla Caritas diocesana. E verranno presentate ai mass media in Vicariato. La presentazione verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.

