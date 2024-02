Due anni di aiuti di Caritas italiana in Ucraina

"Due anni di violenze, di crisi economica, di incapacità da parte della comunità internazionale di trovare soluzioni alle controversie che non prevedano l’uso delle armi": così il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello, sulla guerra in Ucraina

Il 24 febbraio saranno due anni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. L’imminente triste ricorrenza spinge Caritas italiana a fare il punto su questi due anni di aiuti e sulle prospettive per l’immediato futuro. La Caritas Italiana è un ente confessionale della CEI (Conferenza Episcopale nella lingua Italiana, l’unione permanente dei vescovi cattolici in Italia) per la promozione della carità fondata da Palo VI nel 1971. L’attuale direttore è don Marco Pagniello che affida le proprie riflessioni al Sir.

Gli aiuti di Caritas italiana in Ucraina

“Questi due anni confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, l’insensatezza della guerra che porta solo morte e distruzione. Con il nostro impegno, che coinvolge tante comunità sia in Italia che all’estero, non vogliamo solo dare una risposta concreta ai bisogni della popolazione ucraina, ma dimostrare che, come non smette mai di ricordarci Papa Francesco, l’unica strada da percorrere è quella della pace e della conciliazione tra i popoli. Non stanchiamoci mai di continuare su questa strada e preghiamo perché cessino presto violenze e distruzioni”. Lo sottolinea il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello, nell’imminenza dei due anni – il 24 febbraio prossimo – dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Due anni di violenze, di crisi economica, di incapacità da parte della comunità internazionale di trovare soluzioni alle controversie che non prevedano l’uso delle armi”, osserva Caritas Italiana in una nota diffusa oggi: “In questa situazione la comunità cristiana si è messa a fianco delle vittime e delle persone che hanno perso tutto o sono state costrette ad abbandonare la loro terra. Il lavoro di animazione e di accompagnamento da parte delle Caritas nazionali ucraine, di Caritas Italiana e delle Caritas diocesane è stato enorme”.

I dati Caritas dei due anni in Ucraina

In un comunicato e in un’infografica vengono riassunti alcuni dati legati ai due anni di conflitto: 6,4 milioni di persone sono rifugiate all’estero, 14,6 milioni hanno bisogno di assistenza, 3,7 milione gli sfollati all’interno del Paese. Caritas Italiana ha partecipato all’intervento della rete Caritas internazionale a favore di Caritas Ucraina e Caritas-Spes con servizi di accoglienza e di protezione, assistenza medica, kit igienici e alimentari, contributi in denaro.

Dei 24.325.914,15 euro raccolti (al 31 dicembre 2023), tra cui un milione da parte della Cei (fondi 8xmille), due terzi sono già stati spesi (15.690.744,38 euro). Il resto è destinato a progetti da realizzarsi nell’anno in corso e nei prossimi anni. Tra contributi spesi 4.926.879,91 euro sono andati a progetti di sostegno in Ucraina e Paesi limitrofi e 10.763.864,47 euro a progetti di accoglienza in Italia.

Dallo scoppio del conflitto, viene inoltre ricordato, molte diocesi italiane si sono impegnate per garantire un’accoglienza adeguata alle persone in fuga. Tante le attività organizzate a livello locale: accoglienza, raccolta beni di prima necessità, assistenza sanitaria, accompagnamento psicologico. Le strutture maggiormente utilizzate: appartamenti, parrocchie, famiglie, istituti religiosi, centri di accoglienza. Migliaia le persone accolte dalla rete ecclesiale italiana, attraverso il progetto “Apri Ucraina” promosso da Caritas Italiana. Il progetto ha coinvolto cento diocesi e ha permesso di accogliere oltre seimila persone. Da segnalare anche le vacanze solidali che hanno permesso a quasi 650 bambini ucraini (e ai loro accompagnatori) di trascorrere alcune settimane serene in Italia.

