Alla Gmg di Lisbona la presenza dei pellegrini cinesi ha offerto un ponte di spiritualità e di dialogo tra la Cina e il resto della Chiesa universale. L’agenzia missionaria vaticana Fides ha chiesto quali siano le difficoltà dell’essere cattolico in Cina. “A volte manca il tempo per praticare la fede. Perché la maggior parte della gente non è cattolica. E non c’è molto sostegno– hanno raccontato i partecipanti alla Giornata mondiale della gioventù in Portogallo-. Nelle scuole, per esempio, non c’è molto incoraggiamento o sostegno per praticare la fede in un simile contesto”. La bandiera rossa a cinque stelle della Cina sventolava grande e spavalda, vicino a quelle dell’Argentina e del Portogallo, presso il palco della Giornata Mondiale della Gioventù. Mentre stava per iniziare la Via Crucis, venerdì 4 agosto. Il gruppo di circa 30 persone era composto da ragazzi e ragazze provenienti da alcune province della Cina settentrionale.

Testimonianze dalla Cina

“Senza la fede, non abbiamo una direzione. E senza la direzione che la fede ci dà, saremmo persi in questo mondo così complicato. Gesù è importante. La nostra fede è importante- hanno raccontato a Fides i Conoscere il Signore è davvero una gioia. Molte persone in Cina non conoscono Cristo. Non conoscono il Signore. Quindi ricevere il dono della fede è una grande gioia e una grazia per noi. Ci piacerebbe che Papa Francesco visitasse la Cina. Incoraggerebbe i cattolici in Cina, aiuterebbe a far crescere la fede e rafforzerebbe la fiducia in generale nel Paese”. In Cina I cattolici sono lo 0.46% della popolazione (protestanti 2.06%, islamici 0.50% e buddisti 8.96%). I battezzati ogni anno sono tra i 40.000 e i 50.000. 48 i diaconi ordinati sacerdoti nel 2019. 78 vescovi in attività. 4.950 sacerdoti. 12 seminari e 470 seminaristi. 4.360 suore. 6.000 tra Chiese e Ooatori. A Hong Kong, nella popolazione locale, i cattolici sono 403.000. Ai quali si aggiungono 183.000 provenienti dalle Filippine e 34.000 stranieri cattolici.