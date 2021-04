Non lasciare soli i familiari dei degenti è la missione dell'associazione “L’Albero della Speranza Onlus” animata a Palermo dalla "suora da strada" pugliese

Scaraggi è definita dalle sue consorelle la “guerrigliera” della misericordia. Ossia “colei di fronte alla quale non è ‘passeggiare’. O ‘millantare’. Bensì lottare contro le ‘statue di pietra’. Suor Susannaè definita dalle sue consorelle la. Ossia “colei di fronte alla quale nessuna porta rimase mai chiusa “. Cioè “colei che ha dimostrato a tutti che aiutare chi è in difficoltà. Bensì lottare contro le ‘statue di pietra’.

Tenacia

Susanna Scaraggi è una combattiva religiosa orginaria di Bitonto e impegnata a Palermo. “Non si ferma mai. E perciò non conosce ostacoli“, raccontano le sue consorelle. Segue il “cammino. Suor Susanna libera tante famiglie di degenti negli ospedali palermitani di un peso. Il costo insostenibile dell’alloggio in alberghi o appartamenti in affitto. Con “tenacia”. Suorè una combattiva religiosa orginaria di Bitonto e impegnata a Palermo. ““, raccontano le sue consorelle. Segue il “ vangelo che si fa strada “. La carità che s’invera. L’amore per gli altri in ogni passo del suo. Suor Susanna libera tante famiglie di degenti negli ospedali palermitani di un peso. Ilin alberghi o appartamenti in affitto.

L’Albero di suor Susanna

Suor Susanna anima l’associazione “L’Albero della Speranza Onlus” di Palermo. Si occupa della Casa di Accoglienza. Per offrire ospitalità ai parenti fuori sede di degenti. Un ethos e uno stile di vita quelli di suor Susanna fatti di semplicità. E di affetto nei confronti di ogni persona umana. Soprattutto verso i sofferenti e i poveri. Ciò la conforma in maniera evidente allo spirito evangelico. “In fondo sono una suora da strada. E sono sempre in giro tra la gente“, afferma la religiosa.

