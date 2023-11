All’ arcidiocesi di Genova nel corso del 2022 i centri d’ascolto Caritas

hanno erogato aiuti economici per un ammontare complessivo di oltre un milione e 22mila euro. Il 62,6% è stato destinato alle spese dell’abitare, per lo più per il pagamento di utenze domestiche e affitti in un contesto aggravato dall’inflazione.

Caritas: “Il 25% di chi chiede aiuto a Genova è un lavoratore povero, non gli manca il lavoro, ma il“. Su 4.891 persone che si sono rivolte ai centri d’ascolto della Caritas a Genova l’anno scorso per chiedere aiuto, 1.222 sono lavoratori poveri, ossia, ma il reddito per una vita dignitosa. È la criticità segnalata dalla Caritas diocesana di Genova nel “Rapporto 2023 su povertà ed” realizzato per la settima Giornata mondiale deiche si è svolta domenica.