Attraverso la Caritas a Caserta “saranno avviate ai corsi principalmente persone che hanno perso il lavoro per l’emergenza Covid”. Don Antonello Giannotti, direttore della Caritas diocesana di Caserta, si riferisce in particolare ai “giovani che hanno abbandonato la scuola“. E che “quindi non sono in possesso di una qualifica che permetta loro di affacciarsi al mondo del lavoro”. Al centro dell’attenzione della Caritas ci sono poi “le donne vittime di violenza. I rifugiati. E i migranti”.

Caritas per l’inclusione

Al via a Caserta “Aula 162”. Si tratta di un importante progetto di inclusione lavorativa. Realizzato da Associazione Next in collaborazione con P&G e Caritas di Caserta. E’ l’ occasione per promuovere un nuovo modello di formazione e inclusione lavorativa. A febbraio Istat ha registrato un drammatico crollo dell’occupazione. Con 945mila persone senza lavoro e un tasso di disoccupazione che si attesta a livello nazionale al 10,2%. Con il 17,9% della regione Campania. E il 16,9% della sola provincia di Caserta.