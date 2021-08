La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre ha approvato un ampio programma di soccorso composto da quasi 200 progetti per proteggere dalla pandemia sacerdoti, religiosi, catechisti, le loro famiglie e comunità intere in più di 140 diocesi dell'India

Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) soccorre le diocesi indiane in pandemia. Monsignor Bhagyaiah Chinnabathini è vescovo della diocesi di Guntur. Una delle zone più colpite dello Stato indiano di Andhra Pradesh. Nel sud-est del Paese. In un colloquio con la fondazione pontificia Acs descrive l’emergenza. “Sono chiuse le chiese. Le scuole. E tutti i nostri centri di formazione e animazione. Abbiamo 171 sacerdoti che lavorano nella diocesi. E 590 catechisti che ci aiutano nel ministero attivo“, spiega il presule. Tutti loro sono stati profondamente colpiti dalla pandemia. Cinque sacerdoti e molti catechisti sono morti per il Covid-19. “Molti altri sono malati. E non siamo in grado di far fronte alle spese mediche per i nostri sacerdoti”, racconta il vescovo.

L’impegno di Acs

La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre ha approvato un ampio programma di soccorso. Composto da quasi 200 progetti. Per proteggere dalla pandemia sacerdoti. Religiosi, catechisti. Le loro famiglie. E comunità intere in più di 140 diocesi dell’India. Per dare corpo a questo pacchetto di aiuti saranno necessari oltre 5 milioni di euro. Verranno raccolti dalle 23 sezioni nazionali della fondazione. Compresa quella italiana. Finora le istituzioni cattoliche locali hanno fatto fronte alla crisi attingendo alle loro riserve finanziarie. Ora i fondi sono terminati dopo oltre un anno di impegno per sostenere e proteggere le proprie comunità.

In tutta l’India

Le congregazioni religiose stanno sperimentando gravi difficoltà. Anche nel reperimento del cibo. Questa situazione sta colpendo la Chiesa in tutta l’India. E in ogni Stato federale. Dall’Arunachal Pradesh nel nord-est al Kerala nel sud-est del Paese. “Grazie ai progetti di Acs verranno forniti ossigeno. Apparecchiature per la filtrazione dell’aria. Cure mediche per quanti sono affetti dal Covid. Sostegni di emergenza per le famiglie più bisognose. Dispositivi di protezione personale come mascherine. Gel disinfettante. Guanti. E schermi facciali.

