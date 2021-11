Incidente a Milano, nonna investita mentre accompagna il nipote a scuola

Questa mattina, in via Pier Francesco Cittadini, a Milano, una donna di 72 anni e stata investita da un’auto mentre accompagnava il nipote di 7 anni a scuola.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro si è verificato alle ore 8:20 in zona Quarto Oggiaro, nonna e nipote sono stati travolti e sono caduti a terra, si è reso quindi necessario il trasporto in ospedale, anche se nessuna delle persone coinvolte versa in gravi condizioni. A dare conferma dell’incidente è stata la centrale operativa nell’Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza.

L’arrivo dei soccorsi

Dopo l’incidente sono giunte sul posto un’automedica e due ambulanze, l’anziana signora ha riportato un trauma cranico ed alcune contusioni al bacino e al volto, Il bambino invece non ha riportato nessuna ferita ma è in forte stato di agitazione. Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Niguarda per le cure del caso. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti sono svolti dalla Polizia Locale territorialmente competente.

