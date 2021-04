Calabria, studente diciottenne cade a scuola dalla scala antincendio

Il giovane ha riportato una lesione alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. In corso accertamenti da parte dei Carabinieri

Un ragazzo di 18 anni è caduto stamani dalla scala antincendio dell’Istituto alberghiero “Wojtyla” di Castrovillari, compiendo un volo di oltre 5 metri. Soccorso immediatamente dal personale della scuola è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il ragazzo ha riportato una lesione alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Stando a quanto riportato da Ansa, il diciottenne, che seguiva le lezioni in presenza, avrebbe chiesto di poter uscire dall’aula e una volta raggiunta la scala antincendio sarebbe caduto nel vuoto.

I carabinieri e agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, intervenuti sul posto, stanno ascoltando il personale scolastico e i compagni e gli amici del ragazzo per capire se si è trattato di un incidente o di gesto volontario.

