Il presidente ucraino ha tenuto un discorso di fronte al Parlamento danese in cui ha ringraziato gli alleati per gli aiuti forniti

Questa mattina il presidente ucraino ha tenuto un discorso di fronte al Parlamento danese in cui ha ringraziato gli alleati per gli aiuti forniti al suo paese ed ha sottolineato che Kiev prevarrà. Zelensky ha lasciato poco fa Copenaghen alla volta dell’aeroporto Kastrup di Amager. Nei prossimi giorni sarà impegnato in un ampio viaggio che toccherà diverse capitali europee.

Le parole di Zelensky

Tutti i vicini della Russia sono minacciati se l’Ucraina non prevale. Il diritto internazionale non sarà resuscitato, le democrazie del mondo, ognuna di esse può diventare un bersaglio – sia per i missili, sia per i mercenari, sia per la destabilizzazione. Ma l’Ucraina prevarrà. Grazie per tutto l’aiuto fornito all’Ucraina”: lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo discorso al Parlamento danese. Lo riporta il Guardian.

Fonte: Ansa