Zelensky: “Senza gli aiuti Usa a Kiev, l’Europa è sola contro Putin”

"Dobbiamo impedire la distruzione dell'Ucraina. Per evitare una terza guerra mondiale": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sollecitando gli aiuti Usa per combattere la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista che ha postato su Telegram ha sollecitato l’aiuto degli Stati Uniti contro l’aggressione russa: “È possibile fermare la Russia. Dobbiamo impedire la distruzione dell’Ucraina. Per evitare una terza guerra mondiale”.

Zelensky: senza aiuti Usa a Kiev, Europa sola contro Putin

“Se gli Stati Uniti ritardano il loro sostegno all’Ucraina, ciò avrà un impatto sull’Europa unita. Il primo è la carenza di armi e di finanziamenti in Ucraina. Poi, l’alleanza tra Usa ed Europa verrà meno. In terzo luogo, l’Europa capirà che questo è un segnale che se l’Ucraina fallisce e Putin avanza, questo è un segnale degli Stati Uniti che l’Europa sarà lasciata sola tra i Paesi della Nato ad affrontare la Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista che ha postato su Telegram. ” È possibile fermare la Russia. Dobbiamo impedire la distruzione dell’Ucraina. Per evitare una terza guerra mondiale”.

Fonte: Ansa