Zelensky si reca al fronte. Stipulati nuovi accordi sulla sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raggiunto il fronte orientale a Kupyansk e ha incontrato i soldati del battaglione della 14ma brigata meccanizzata. E’ la prima visita del presidente ucraino al fronte dopo la sconfitta ad Avdiivka, nella regione del Dontetzk. Intanto, Kiev avrebbe stipulato nuovi accordi con diverse Nazioni per ricevere aiuti militari.

Zelensky al fronte orientale a Kupyansk con i soldati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raggiunto il fronte orientale a Kupyansk dove si trova il posto di comando del battaglione della 14ma brigata meccanizzata. Lo rende noto il sito della Presidenza ucraina. La visita di Zelenky al fronte è la prima da quando l’esercito russo, due giorni fa, è riuscito a conquistare Avdiivka. Il capo di Stato ha incontrato i militari e ha premiato con medaglie i difensori ucraini. “Sono felice di essere qui oggi per vedervi, per congratularmi con voi, per esprimere gratitudine a nome di tutti gli ucraini, di tutta l’Ucraina”, ha detto.

Ucraina, Zelensky: stipulato accordi sicurezza con altri paesi

Kiev ha stipulato ulteriori accordi di sicurezza e di aiuti militari durante la Conferenza di Monaco, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky senza specificarne i dettagli. L’Ucraina ha già firmato quest’anno accordi di sicurezza con Francia, Germania e Regno Unito. “Abbiamo tre accordi. Oggi abbiamo avuto conversazioni con diversi altri paesi e sono stati concordati molti altri accordi”, ha detto Zelensky. “Al momento non ci sono garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti: i team stanno lavorando”, ha aggiunto il presidente ucraino.

Fonte: Ansa