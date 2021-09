Von der Leyen a Pristina e Belgrado per le tensioni nel nord del Kosovo

La situazione di alta tensione che permane nel nord del Kosovo è al centro dei colloqui che la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, impegnata in un giro nei Balcani occidentali, ha in programma oggi a Pristina e Belgrado.

Martedì scorso Belgrado ha inviato mezzi blindati al confine in risposta a quelle che aveva definito le “provocazioni” di Pristina, ovvero il recente dispiegamento di forze speciali kosovare vicino alle due località di frontiera nel Nord della provincia, Jarinje e Brnjak. Il Nord del Kosovo ha una popolazione in maggioranza serba che rigetta l’autorità del governo di Pristina, spiega Agi. Lunedì, in seguito all’aumento delle tensioni con la Serbia, le forze Nato di stanza in Kosovo hanno annunciato lunedì di aver intensificato i pattugliamenti in Kosovo.

Stamane von der Leyen ha incontrato a Pristina la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, e vedrà successivamente il premier Albin Kurti. A più riprese, nelle precedenti tappe di Tirana e Skopje, la presidente della commissione ha espresso profonda preoccupazione per le tensioni interetniche nel nord del Kosovo, dove prosegue la protesta della popolazione serba locale contro l’imposizione dell’obbligo del cambio di targa per i veicoli in entrata dalla Serbia, e la presenza di reparti armati della polizia speciale kosovara.

Von der Leyen ha per questo lanciato appelli al ritorno al più presto al dialogo e al tavolo negoziale. Un incontro tra i capi delegazione di Belgrado e Pristina è in programma oggi a Bruxelles, con la mediazione dei rappresentanti Ue. Nel pomeriggio, dopo una tappa in Montenegro, von der Leyen sarà a Belgrado dove incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic.

La presidente della commissione concluderà la sua missione nella regione domani in Bosnia-Erzegovina.

