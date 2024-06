Visita a Sorpresa di Zelensky nelle Filippine per il Vertice di Pace

Zelensky visita a sorpresa le Filippine per invitare alla conferenza di pace in Svizzera, accusando Cina e Russia di boicottaggio dell'iniziativa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una visita a sorpresa nelle Filippine per sollecitare la partecipazione alla conferenza di pace sulla guerra in Ucraina, prevista per il 15-16 giugno in Svizzera. Zelensky è arrivato domenica sera a Manila da Singapore, dove aveva partecipato al Shangri-La Dialogue. Ha cercato di incontrare il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. per invitarlo personalmente all’evento. Zelensky ha accusato la Russia e la Cina di boicottare la conferenza, facendo pressioni sui leader di altri Paesi per non partecipare.

Visita a Sorpresa di Zelensky nelle Filippine

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a sorpresa nelle Filippine, nell’ambito degli sforzi tra i leader asiatici per sollecitare la partecipazione alla conferenza di pace del 15-16 giugno prossimi in Svizzera sulla guerra in Ucraina, dopo aver esplicitamente accusato la Russia, con l’aiuto della Cina, di lavorare al boicottaggio dell’iniziativa. Zelensky, hanno riferito i media locali, è arrivato domenica sera senza preavviso e sotto stretta sorveglianza a Manila da Singapore, dove ha parlato nel fine settimana – con una presenza a sorpresa – allo Shangri-La Dialogue, il più grande evento asiatico dedicato alla sicurezza e alla difesa.

Zelensky incontra Marcus: focus sulla Cina

Il presidente ucraino aveva programmato – però non riuscendovi – di incontrare il presidente Ferdinand Marcos Jr. a margine del forum e ha deciso di volare nelle Filippine per invitarlo di persona all’evento svizzero. Entrambi i leader hanno parlato in modo molto critico della Cina alla conferenza di Singapore, al quale hanno partecipato i massimi funzionari della difesa su scala globale, inclusi quelli di Washington e Pechino. Tra l’altro, nella conferenza stampa tenuta domenica, Zelensky ha accusato la Cina – che non sarà in Svizzera – di aiutare la Russia a boicottare il vertice di pace, facendo pressioni su altri Paesi e sui loro leader affinché non partecipassero.

Fonte: Ansa