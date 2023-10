Visco: “Sulle sfide globali serve maggior cooperazione internazionale”

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco – nel suo discorso tenuto al Development Committee nell’ambito del vertice dell’Fmi e della Banca Mondiale a Marrakech – ha ribadito che la cooperazione internazionale è essenziale per affrontare le sfide globali attuali e future. La Costituency italiana sosterrà le istituzioni multilaterali e gli sforzi coordinati, anche con la presidenza del G7 nel 2024.

Visco: “Su sfide globali serve cooperazione internazionale”

“Rafforzare la cooperazione internazionale è essenziale” per affrontare le sfide attuali globali e “prepararsi a quelle future e prevenirne l’impatto”. Lo afferma il governatore della Banca d’talia Ignazio Visco nel suo discorso tenuto al Development Committee nell’ambito del vertice dell’Fmi e della Banca Mondiale a Marrakech. Per questo la Costituency presso l’Fmi a guida italiana (che comprende anche Albania, San Marino, Grecia, Malata e Timor Est) “supporta fermamente le istituzioni multilaterali e gli sforzi coordinati”, approccio che seguirà anche il paese con la presidenza del G7 nel 2024.

Visco: “Supporto a Israele e condanna terribili atti di Hamas”

“Esprimiamo il nostro costante supporto allo stato di Israele e la nostra inequivocabile condanna del terribile e orribile atti di terrorismo di Hamas”. E’ quanto afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al Development Committee del vertice dell’Fmi a Marrakech.

Visco: “Banca Mondiale moltiplichi sforzi su cause migrazioni”

La Banca Mondiale deve “giocare un ruolo maggiore nell’affrontare le cause delle migrazioni irregolari” che sono “fortemente interconnese” con le sfide globali tra cui la povertà e il cambiamento climatico “e hanno significative ricadute a livello regionale e globale”. Visco si è augurato che l’istituzione “intensifichi la sua azione” restando concentrata anche sui “motori chiave della crescita quali l’educazione e la qualità istituzionale”. Il governatore ha sottolineato come, visto il contesto di rallentamento economico globale e alta inflazione, descritti nel rapporto dell’Fmi presentato al vertice, “l’azione delle istituzioni finanziare internazionali ” e del sistema “multilaterale” sono la chiave per “supportare i paesi più vulnerabili, costruendo delle economie resistenti e inclusive e generando una crescita sostenibile”. Per questo il governatore ha apprezzato i progressi compiuti da Fmi e Banca Mondiale su questa strada dall’ultimo vertice di aprile. “La direzione è chiara, il piano ambizioso e l’impegno per l’agenda delle riforme è visibilmente forte”. “Bisogna continuare e noi manterremo il nostro supporto anche nei prossimi mesi con un approccio costruttivo e guardando agli ulteriori progressi” per il prossimo vertice di primavera del 2024.

Fonte: Ansa