Usa, salgono a 32 le vittime dei tornado

Sono trentadue, fino ad ora, le vittime accertate dei tornado che hanno colpito undici stati americani, dal sud al Midwest, fino al nordest.

Le vittime e i danni

È salito a 32 morti il bilancio delle vittime dei tornado che hanno colpito undici stati Usa, dal sud al Midwest, fino al nordest. Le tempeste hanno devastato case e aziende. In Arkansas, dove la governatrice Sarah Huckabee Sanders aveva già dichiarato lo stato di emergenza e attivato la Guardia Nazionale, sono morte almeno cinque persone. Altri decessi sono stati registrati in Tennessee (almeno 15), Indiana, Illinois, dove è anche crollato il tetto di una affollata sala concerti. E ancora in Alabama e Mississippi. Nei prossimi giorni – tra domani e mercoledì – sono attesi ulteriori temporali.

Fonte: Ansa