Donald Trump ha trascorso la giornata prima della sua udienza preliminare a cercare un legale qualificato in Florida per rafforzare la sua difesa contro la sua incriminazione

Donald Trump ha trascorso la giornata prima della sua udienza preliminare a cercare un legale qualificato in Florida per rafforzare la sua difesa contro la sua incriminazione. L’ex presidente americano, riporta il Washington Post, non ha comunque avuto molta fortuna: molti degli avvocati visti e contatti hanno detto no al tycoon, in parte per i disaccordi sulla strategia legale da seguire.

Usa: magistrato Goodman presiederà la prima udienza di Trump

A presiedere all’udienza preliminare di Donald Trump per la sua incriminazione sarà il magistrato Jonathan Goodman e non il giudice distrettuale Aileen Cannon, che resta comunque in prima linea per il caso dell’ex presidente. Lo riporta il Miami Herald.

Christie attacca, secondo mandato Trump sarebbe peggio del primo

“Un secondo mandato di Donald Trump sarebbe peggio del primo”. Lo afferma Chris Christie, l’ex governatore del New Jersey candidato alle elezioni Usa del 2024 per i repubblicani, nel corso di un town hall di Cnn. Christie ironizza sugli altri aspiranti conservatori che sembrano aver paura anche solo di nominare Trump: “Lo conosco da 25 anni e l’unica cosa che capisce è la forza”, mette in evidenza l’ex governatore.

Fonte: Ansa