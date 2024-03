Usa: Biden trionfa alle primarie in North Dakota

I media statunitensi hanno riportato che, il presidente americano Joe Biden, ha trionfato alle primarie democratiche tenutesi in North Dakota, ottenendo oltre il 92% dei consensi. Allo stato attuale, Biden e Trump, si sono già assicurati i delegati necessari per le nomina da parte dei rispettivi schieramenti in occasione delle elezioni presidenziali Usa 2024.

I voti ottenuti

Il presidente americano Joe Biden ha vinto le primarie presidenziali democratiche di ieri del North Dakota, con oltre il 92% dei voti. Lo riportano i media Usa. La vittoria di Biden era praticamente assicurata, nonostante altri sette candidati fossero presenti alle consultazioni.

I precedenti risultati

L’ex presidente Donald Trump aveva vinto i caucus presidenziali repubblicani del North Dakota il 4 marzo. Biden e Trump si sono già assicurati abbastanza delegati per le nomine alle elezioni Usa 2024 dei loro rispettivi partiti.

Fonte: Ansa