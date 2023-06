Ue: varato il fondo per gli appalti comuni della difesa

L’Unione Europea ha dato il via libera a un nuovo strumento in materia di appalti comuni nell’industria della difesa. Il fondo sarà dotato di 300 milioni di euro.

Il nuovo strumento varato

Via libera dell’Unione europea al nuovo strumento per gli appalti comuni nell’industria della difesa (Edirpa). Il fondo avrà una dotazione di 300 milioni di euro e consentirà ai Paesi membri di procedere con gli acquisti in comune dei materiali per la difesa più critici e urgenti, comprese armi e munizioni.

Le parole della presidente della Commissione Ue

“L’Edirpa darà all’industria della difesa una maggiore prevedibilità. Contribuirà ad aumentare le consegne per l’Ucraina. E ci porterà più vicini all’Unione della difesa”, ha commentato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore l’accordo politico raggiunto nella notte tra le istituzioni Ue.

Fonte: Ansa