Ucraina, Zelensky: “La guerra non sarà breve”

“La guerra non è un film e non finirà così rapidamente come vorremmo”: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro a Kiev con i giornalisti del canale statunitense Fox News. Zelensky ha anche licenziato la comandante del Comando delle forze mediche sostituendola con un altro medico: “Abbiamo bisogno di un livello di supporto medico per i nostri soldati totalmente nuovo”, ha spiegato il presidente.

Zelensky: “La guerra non è un film, non finirà presto”

La guerra “non è un film” e “non finirà così rapidamente come vorremmo”: lo ha detto Volodymyr Zelensky, sottolineando che l’Ucraina “non si arrenderà” ai russi. Il presidente, riporta il sito web del suo ufficio, ha parlato durante un incontro a Kiev con l’amministratore delegato della Fox Corporation, Lachlan Murdoch, e i giornalisti di Fox News.

“Per qualche ragione, le persone la trattano (la guerra, ndr) come un film e si aspettano che non ci siano lunghe pause negli eventi, che l’immagine davanti ai loro occhi cambi sempre, che ci siano delle sorprese ogni giorno. Ma per noi, per i nostri soldati, questo non è un film – ha affermato Zelensky -. Queste sono le nostre vite. È un duro lavoro ogni giorno. E tutto non finirà così velocemente come vorremmo, ma non abbiamo il diritto di arrenderci e non lo faremo”.

Il capo dello Stato ha ringraziato i rappresentanti della Fox Corporation per l’esauriente copertura della lotta ucraina contro l’aggressione russa e per aver raccontato le atrocità russe nonostante i rischi per loro stessi, si legge nel comunicato pubblicato sul sito. Un gruppo di giornalisti di Fox News è finito sotto il fuoco russo nella regione di Kiev nella primavera del 2022, ricorda la nota, sottolineando che in quell’occasione hanno perso la vita il fotoreporter di Fox News, Pierre Zakrzewski, e la fixer e giornalista ucraina Oleksandra Kuvshynova, mentre il giornalista di Fox News Benjamin Hall – che era presente all’incontro con Zelensky insieme al giornalista Jerome Starkey del Sun – è stato gravemente ferito.

Zelensky licenzia la comandante delle Forze mediche

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato ieri la comandante del Comando delle forze mediche Tetiana Ostashchenko, sostituendolo con Anatoly Kazmirchuk. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky nel suo discorso quotidiano alla nazione. Fino ad ora Kazmirchuk era a capo del Centro clinico medico militare nazionale a Kiev. Secondo i media locali, la Ostashchenko è stata licenziata in seguito a ripetute richieste in tal senso da parte di paramedici e volontari ucraini.

A luglio la deputata Solomiia Bobrovska aveva affermato che il Comando delle forze mediche non aveva acquistato alcun kit di pronto soccorso nel 2023 e che quelli forniti attraverso gli aiuti internazionali non erano stati adeguatamente controllati. “Abbiamo bisogno di un livello di supporto medico per i nostri soldati totalmente nuovo”, ha detto Zelensky.

Fonte: Ansa