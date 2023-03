La guerra in Ucraina giunge al 378esimo giorno. Zelensky: "Se i russi conquistano Bakhmut hanno la strada aperta per altre città in Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al 378esimo giorno. Martedì il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito in un’intervista alla CNN che se i russi avessero conquistato Bakhmut avrebbero avuto “la strada aperta” per catturare altre città in Ucraina.

Ucraina, Wagner: “Preso il completo controllo della parte est di Bakhmut”

Le forze russe hanno preso il pieno controllo della parte orientale della città ucraina di Bakhmut, ha comunicato oggi la Wagner. “Tutto a est del fiume Bakhmutka è completamente sotto il controllo della Wagner”, ha affermato sul suo canale Telegram il fondatore del gruppo mercenario Evgeny Prigozhin.

Fonte: Ansa